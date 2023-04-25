Macron, Çinli Büyükelçi’yi eleştirdi: Haddine değil

Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika’da bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı’yı eleştirerek, “Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil” ifadesini kullandı.

Macron, Çinli Büyükelçi’nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1’e verdiği röportajda, “Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı” yorumunu yapmıştı.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi’nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

ÇİN’DEN NET AÇIKLAMA GELDİ

Çin, Fransa Büyükelçisi Lu Şayı’nın, “eski Sovyet cumhuriyetlerinin uluslararası hukukta etkin statüsünün olmadığı” ve “Kırım’ın başlangıçta Rus olduğuna” ilişkin açıklamalarına gelen tepkilerin ardından, söz konusu ülkelerin egemenliğini tanıdığını ve saygı duyduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Büyükelçi Lu’nun sözlerine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Çin’in bu konudaki tutumunun değişmediğini belirterek, “Sovyetler Birliği bir devlet olarak uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin bir öznesiydi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, (bağlı) cumhuriyetlerin egemen ülke statüsünü ortadan kaldıran bir durum bulunmuyor” dedi.

Çin’in Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ilgili ülkelerle diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olduğunu ifade eden Sözcü Mao, “Çin, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemen ülke statüsüne saygı duyuyor” ifadesini kullandı.