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‘Macron defol’ yazılı dövizdeki 'defol'u silen France 3 alay konusu oldu

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Sarı yelek eylemlerinde çekilen bir fotoğrafta ‘Macron defol’ yazılı dövizdeki ‘defol’u silen Fransız devlet kanalı sosyal medyada alay konusu oldu.
‘Macron defol’ yazılı dövizdeki 'defol'u silen France 3 alay konusu oldu

Fransız devlet kanalı France 3'ün yayınında, Sarı Yelek eylemcilerinin açtığı "Macron defol" yazılı iki satırlı döviz sansürlendi. Dövizi üstte Macron yazılı, altta boş şekilde gösteren kanal, alay konusu haline gelince, "insan hatası" açıklamasını getirdi.

France 3'ün cumartesi akşamı yayımladığı Sarı Yeleklilerin eylemleriyle ilgili haber programında kullanılan çok sayıda video ve fotoğraf içinde Fransız haber ajansı AFP'ye ait bir fotoğraf kanalın hışmına uğradı.

Fotoğrafta cumartesi günü Paris'teki Opera binası önünde atlı polislerin kuşattığı göstericilerden biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben "Defol git" yazılı dövizi havaya kaldırmış halde görülüyor.

SADECE TEK BİR YER 'RÖTUŞLANDI'

Sputnik’in aktardığına göre, France 3'ün programında arka fona devasa şekilde açılan fotoğrafta her şey aynıydı, bir ayrıntı hariç, sloganın “defol” bölümü gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu. Göstericinin elinde sadece “Macron” yazılı bir döviz tuttuğu bu manzara sosyal medyada alay konusu oldu.

Fransız devlet kanalı, sansür gibi bir amaçlarının olmadığını, insan hatasından kaynaklanan bir karışıklık olduğunu savundu.

France 3'ün Twitter hesabından fotoğrafın orijinal hali paylaşılarak "Geçen gece sloganı saklamak gibi bir niyet yoktu. Bunun kaynağını bulduk. Bir daha olmayacak" açıklaması yapıldı. Ama alay fırtınası dinmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı Fransız devlet kanalı için daha da düzeltti: "Çok yaşa Macron!”

BENALLA'NIN ELİ Mİ?

"Fotoğrafa el atan kim olabilir" sorusunun cevabı olarak ilk akla gelen Macron'un 1 Mayıs'ta kafasına polis kaskı geçirip göstericileri döverken yakalanan ve görevden uzaklaştırılan eski yakın koruması Alexandre Benalla oldu.

Bir kullanıcı, Benalla'yı başında polis kaskıyla montaj odasında oturmuş "Macron defol git" dövizini silerken “yakaladı”.

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