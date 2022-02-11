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Macron, DNA'sı Ele Geçirilmesin Diye Rus Covid-19 Testini Reddetmiş

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Macron, DNA'sı Ele Geçirilmesin Diye Rus Covid-19 Testini Reddetmiş
Macron, DNA'sı Ele Geçirilmesin Diye Rus Covid-19 Testini Reddetmiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesinde Kremlin'in Rus Covid-19 testi yaptırması talebini, Moskova yönetiminin DNA'sını ele geçirmesini önlemek amacıyla reddettiği bildirildi

Reuters'in iki Fransız kaynağa dayandırdığı haberine göre bu karar sonrası görüşmeler sırasında Macron ve Putin arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmış.

Macron ve Putin'in 4 metrelik bir masanın iki ucunda oturarak görüştüklerini gösteren fotoğraflar gündem olmuş ve bazı diplomatlar bunun bir diplomatik mesaj olduğu yorumunda bulunmuştu.

Fakat isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Macron'a iki seçenek sunulduğunu ya Rus yetkililer tarafından yapılacak PCR testini kabul etmesi ya da Putin'le katı sosyal mesafe kuralları içerisinde görüşmesi istendi.

Kaynaklardan biri "Bunun el sıkışması olmayacağı ya da o uzun masa olacağını biliyorduk. Fakat Rusların cumhurbaşkanının DNA'sına ulaşmasına izin veremezdik," ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak Macron'un Rus PCR testini reddettiğini onaylayarak onun yerine yola çıkmadan önce Fransa'da PCR testi yaptırdığını ve Rusya'ya ulaştığında da kendi doktoru tarafından antijen testi yapıldığını aktardı.

Aynı kaynak "Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonu içinde tutulması gerektiğini söyledi," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macron'dan 3 gün sonra Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırlayan Putin Kazak liderle el sıkışmış ve aralarında sadece bir sehpa olacak şekilde yakın oturmuştu

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