Macron Duyurdu: Türkiye ve Yunanistan Birlikte Çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den tahliye için bir insani operasyon gerçekleştireceğini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını belirtti.

“İNSANİ YARDIM OPERASYONU BAŞLATMA KARARI ALDIK”

Sputnik’te yer alan habere göre Macron, bugünkü basın toplantısında “Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin'le görüşebileceğim. Bu, Mariupol'ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan'la ortak girişimimiz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN YOLA ÇIKAN YARDIM UKRAYNA’YA ULAŞTI

Öte yandan Türkiye'den yola çıkan 3 TIR yardım malzemesi Ukrayna'ya ulaştı. Yiyecek, içecek ve insani yardım malzemelerinden oluşan TIR’lardan 2'si Ukrayna'nın Mykolaiv şehrinde, 1'i ise Odessa’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yardım tırlarını karşılayan Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimchoglo yaptığı açıklamada, “Bugün 3 TIR geldi. İçinde yiyecek içecek ve insani malzemeler var. Türkiye halkından ve İstanbul’daki Başkonsolosluğa gönderilen yardımlar var. Onların organizesi ile böyle bir yardım bize ulaştı. Türkiye genelde batı Ukrayna’ya yardım gönderiyor. Ama Odessa’ya ilk defa geldi” dedi.