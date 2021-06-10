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Macron: Erdoğan ile görüşeceğim, büyük görüş ayrılıklarımız var ama konuşmaya devam etmeliyiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Pazartesi günü başlayacak NATO zirvesinden "hemen önce" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağını söyledi.
Macron: Erdoğan ile görüşeceğim, büyük görüş ayrılıklarımız var ama konuşmaya devam etmeliyiz

Macron Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına atfen "Aynı kuruluşun üyesiyken, ortak kullanıma izin vermeyen ekipman alamayız, inşa ettiğimiz koalisyonun çıkarlarına aykırı tek taraflı operasyonlara girişemeyiz" dedi.

Macron iki tarafın "büyük görüş ayrılıkları" olduğunu da belirtirken "ancak konuşmaya devam etmeliyiz" diye de ekledi.

Macron daha önceki bir açıklamasında "Ankara'nın uluslararası arenadaki tek taraflı hamlelerinin ve Rusya'da hava savunma sistemi satın almasının NATO'nun beyin ölümüne katkıda bulunduğunu söylemişti.

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