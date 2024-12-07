Macron, Fransa'nın yeni başbakanını belirlemek üzere Sosyalistlerle görüştü

Macron, hükümetin bu hafta güvensizlik oylamasıyla düşmesinin ardından yeni bir başbakan seçmeye hazırlanıyor.

Michel Barnier hükümetinin güvensizlik oylamasıyla düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir hükümet kurulması konusunu görüşmek üzere Cuma günü Paris'te çeşitli siyasi partileri kabul etti.

Sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) bir parçası olan Sosyalist Parti, mevcut çıkmazı kırmak için diğer partilerle birlikte çalışma fikrine açık görünüyor.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, "Büyük konuşmalar yapmak ile hiçbir şey yapmamak arasında bir seçim var," dedi.

"Sorumluluklarımızı üstlenmeye hazırız ama hiçbir bedel ya da koşul altında değil. Ve sağcı bir hükümette yer almayacağız," dedi Macron ile görüşmesinin ardından bir grup gazeteciye.

Görüşme, Sosyalistlerin parlamentoda çoğunluğu oluşturmak için merkezciler ve muhafazakârlarla ittifak yapmaya hazır olduğundan çekinen sol koalisyondaki diğer partileri kızdırdı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon, sol koalisyondaki diğer partileri dahil etmeden görüşmeyi kabul ettikleri için Sosyalist Parti liderlerine yüklendi.

"LFI, Olivier Faure'ye bu toplantıya tek başına gitmesi, Macron ve sağcılarla olası bir anlaşma müzakere etmesi ve 'taviz' vermesi için herhangi bir yetki vermedi. Söylediği ya da yaptığı hiçbir şey bizim ya da NFP'nin adına değildir," şeklinde X hesabından bir paylaşım yaptı.

Melenchon'un paylaşımına yanıt veren Faure şu ifadeleri kullandı: "Sosyalistler adına, ülkemizin çıkarları doğrultusunda ve mevcut çıkmazı kırmaya çalışmak için konuşuyorum."

Faure, partisinin Macron'a sadece sol görüşlü bir başbakanı kabul edeceklerini söylediğini ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın karar vermeden önce diğer sol partilerle görüşmesini talep ettiğini yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, cuma akşamı sağ muhafazakâr parti temsilcilerini ağırlayacak.

Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa partilerinin temsilcilerinin Elysee Sarayı'na davet edilmemesi dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron perşembe günü önümüzdeki günlerde yeni başbakanı belirleme sözü vermişti.