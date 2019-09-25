Macron Fransa'yı BM'ye şikayet eden Greta'yı "radikal tutumundan" dolayı eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen İklim Zirvesi’nde dünya liderlerini ve Fransa'yı doğrudan hedef alan iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Radikal tutumundan" dolayı sert bir dille eleştirdi.

New York'ta konuşan Macron, "Fransız ve Alman hükümetlerinin blokaj yaşadığını düşünmüyorum. Kömür aktivitelerimizin tamamını kapatacağız, hidrokarbür çalışmalarını durduracağız. Bir şeyler değişiyor." ifadelerini kullandı. Macron, "Gençlerin eylemleri önemli ancak somut adımların atılması gerekiyor." dedi.

Greta Thunberg 5 ülkeyi BM'ye şikayet etti

Thunberg ve beraberindeki 15 çocuk Birleşmiş Milletler'e Türkiye, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Almanya hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterince adım atmadıkları gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulundu.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

"Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz"

Pazartesi akşamı BM'de yaptığı konuşmada Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullandı.