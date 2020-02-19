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Macron: Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa’nın kendi imamlarını yetiştireceğini söyledi. Macron "Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz" şeklinde konuştu.
Macron: Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, radikalleşme ve Müslümanların Fransız toplumundan soyutlanmasına karşı daha güçlü bir şekilde eyleme geçmek istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ülkenin doğusunda bulunan Mulhouse’ta Salı akşamı yaptığı konuşmada bu çerçevede alınacak tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Fransa’da cumhuriyetin kanunlarına din kanunlarının üstün gelemeyeceğini belirten Macron, Fransa’nın yurtdışından gelen imamların sayısını azaltarak kendi imamlarını yetiştireceğini söyledi.

Fransa Müslüman Konseyi’nden Fransa’da imam eğitimini geliştirmelerini istediğini belirten Macron, Cezayir, Fas ve Türkiye’nin Fransa’ya imam göndermesi uygulamasının zamanla sona ereceğini kaydetti.

"Cumhuriyetin değer ve prensiplerine saygılı, Fransa’da eğitilen imamların olduğu finansmanı şeffaf camiler ile Müslümanların Fransa’da dinlerini özgürce uygulamaları için şartları oluşturacağız" dedi.

Macron 1977 yılında hayata geçen ve dokuz ülkenin Fransa’ya Fransız makamların denetimi olmadan yabancı dil ve kültür eğitimi vermek üzere öğretmen gönderebilmesine imkan tanıyan bir programı da sonlandıracağını duyurdu. Bu programa dört Müslüman ülke Türkiye, Cezayir, Tunus ve Fas da dahil. Bu program her yıl yaklaşı 80 bin öğrenciye ulaşıyor.

Türkiye ile henüz uzlaşma sağlanamadı

Macron Fransa’nın ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak Eylül ayından itibaren kurslar ve içerikleri üzerinde kontrolü olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı camilerin finansmanı konusunda da şeffaflık öngören bir kanun tasarısı üzerinde çalışıldığını kaydetti. Ancak Macron yeni tasarı konusunda bir tek Türkiye ile henüz uzlaşma sağlanmadığını belirtti.

"Türkiye bizimle bu yolda yürümeyi tercih edebilir ya da etmez. Ancak ben hiçbir yabancı ülkenin kültürel, dini ya da kimlik bağlantılı bir ayrılıkçılığı bu cumhuriyetin topraklarında beslemesine izin vermeyeceğim" şeklinde konuşan Macron "Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz. Mümkün değil" dedi.

Fransa’da görev yapan imamların birçoğu Türkiye veya Cezayir’den geliyor ve maaşları bu devletler tarafından ödeniyor.

"Bu İslam’a karşı bir plan değil" diyen Macron Fransa’nın kontrolü tekrar ele geçirerek yabancı tesirlere karşı mücade edeceğini kaydetti.

Macron ayrılıkçılığı özgürlüğün, eşitliğin ve ulusun birliğinin düşmanı olarak niteledi.

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