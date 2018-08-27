Macron: Güvenlik için sırtımızı artık ABD'ye dayayamayız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, her yıl düzenlenen büyükelçiler toplantısında AB güvenliği konusunda mesajlar verdİ, ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Başkent Paris'te temsilciliği olan devletlerin büyükelçileri ve siyasetçiler ile yapılan yıllık toplantıda konuşan Macron, "Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı" ifadesini kullandı.

"Rusya'nın da dahil olduğu Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimizin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini başlatmamızı istiyorum" diyen Macron, konuşmasına "yeni girişimlede bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız" sözleriyle devam etti.

Macron, ek olarak ülkesinin, giderek güçlenen aşırıcılık ve yükselişe geçen milliyetçiliğe karşı korunan bir Avrupa istediğini kaydetti. Geçen yıl seçilen 40 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı, "Soğuk Savaş'ın bitmesinden çıkarmamız gereken tüm dersleri almalıyız" ifadesini kullandı.

ABD ile gergin dönem

Macron'un açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne karşı artarak devam eden çıkışları sonrası geldi.

Trump AB'yi, kendi ülkesine karşı adaletsiz bir ticari ilişki kurmakla ve NATO'ya üye olan AB üyelerini ittifaka yeterince katkıda bulunmamakla suçluyor.

Her ne kadar AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ile Temmuz sonunda bir araya gelen Trump, ülkesi ve blok arasındaki ihtilafların çözülmesi için olumlu mesajlar verse de, AB üyeleri ortak bir savunma stratejisi geliştirme konusunda bir süredir çalışmalar yapıyor.

Bu doğrultuda AB'nin 28 üyesinin 23'ü Kasım 2017'de, PESCO ismiyle bilinen bir askeri ortaklık ve yatırım projesi geliştirmek üzere imza atmıştı. İrlanda ve Portekiz Aralık ayında plana dahil olurken, AB'den ayrılmayı planlayan Birleşik Krallık'ın yanı sıra, Danimarka ve malta PESCO bünyesine katılmayacağını açıklamıştı.

Suriye mesajı

Macron konuşmasında ayrıca Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşla ilgili olarak Şam yönetimine bir takım mesajlar verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı uyaran Macron, İdlib vilayetinde bir askeri harekât başlatılmasının yeni bir insani krize yol açacağının altını çizdi.

Durum için "alarm verici" ifadesini kullanan Macron, Esad rejimini, siyasi bir geçiş için herhangi bir şekilde müzakere masasına oturma isteğinde olmamakla eleştirdi.

"Bu da rejim ve müttefikleri üzerindeki baskıyı arttırmayı gerektirir" diyen Macron, "Rusya ve Türkiye'yi, rollerini ve verdikleri sözleri dikkate almaya bekliyorum" ifaesini kullandı.

Maqcron'un konuşması, Elysee Sarayı'nın bir sonraki yıl izleyeceği dış politikanın çerçevesini çizmesi bakımından önem taşıyor. Seçildiği günden bu yana AB'nin güçlendirilmesi çağrısı yapan Macron, aynı zamanda Birlik'in ortak bir savunma bütçesi ve güvenlik doktrini geliştirmesi için çaba gösteriyor.