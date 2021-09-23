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Macron ile Biden arasında ‘AUKUS krizi’ görüşmesi

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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden’ın İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması hakkında telefonla görüştüğü kaydedildi.
Macron ile Biden arasında ‘AUKUS krizi’ görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden’ın İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması hakkında telefonla görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, telefon görüşmesi sonrası ikilinin, “müttefikler arasında açık istişareler” ile AUKUS krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir olduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Ofisi, “İki lider Fransa ve Avrupalı ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin konularda müttefikler arasında açık istişarelerin yaşanan bu durumu önleyebileceği konusunda anlaştılar” ifadeleri kullandı.

MACRON VE BIDEN, EKİM AYINDA GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ikilinin anlaşma noktalarına ulaşmak için Ekim ayı sonunda Avrupa’da buluşacağını bildirerek, bu bağlamda Macron'un Fransa Büyükelçisi’nin önümüzdeki hafta Washington’a dönmesine karar verdiğini kaydetti.

Öte yandan Avustralya, geçtiğimiz hafta Fransa’dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir işbirliği yaparak bu ülkelerin teknolojisine sahip en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı.

Fransa, Avustralya’nın iptal kararına tepki göstererek, Avustralya’nın başkenti Canberra ve ABD’nin başkenti Washington’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Fransa 19 Eylül’de yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki birkaç gün içinde konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını aktarmıştı.

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