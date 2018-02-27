  • BIST 118.832
  • Altın 161,437
  • Dolar 3,8052
  • Euro 4,6574
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Macron: "İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün

» »
Macron: "İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından İngiltere'yle bir gümrük birliğinin mümkün olabileceğini, ancak Türkiye'yi örnek göstererek ortak pazara tam erişim verilmeyeceğini söyledi.

Macron "Böyle bir ilişki zaten var. Türkiye ile AB arasındaki ilişki. Dolayısıyla bu, avantajları ve dezavantajları bulunan bir seçenek ancak ortak pazara tam erişime izin vermeyecek" dedi.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin AB'den ayrılması süreciyle ilgili yaptığı konuşmada, İngiltere ve AB'nin geçiş sürecinin ardından AB'yle yeni bir gümrük birliği anlaşması yapması gerektiğini söylemişti.

Corbyn "İşçi Partisi, Avrupa pazarlarına tam erişim sağlayacak ve ortak pazar ile gümrük birliğinin sağladığı yararları koruyacak bir nihai anlaşma yapmaya çalışacak. Uzun süredir gümrük birliğinin nihai anlaşma için uygun bir seçenek olduğnu söylüyoruz. Dolayısıyla İşçi Partisi, Avrupa'yla gümrük vergileri olmamasını ve Kuzey İrlanda'yla sınır konulmasının önlenmesini garanti etkmek için yeni bir kapsamlı AB-İngiltere gümrük birliği anlaşması müzakere edecek" demişti.

'Theresa May'i yenilgiye uğratma taktiği'

İşçi Partisi'nin bu tutumu, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin muhalif milletvekilleriyle birlik olup, Başbakan Theresa May'in Brexit stratejisini yenilgiye uğratmak için takındığı yorumu yapılıyor.

Başbakan May, İngiltere'nin hem ortak pazar hem de gümrük birliğinden ayrılacağını ve ülkenin bu şekilde kendi ikili ticari anlaşmalarını yapabileceğini söylüyor.

Gümrük birliği, üye ülkeler arasında serbest ticaretin yapılabilmesine olanak sağılıyor ve üye ülkelerin şirketleri sınırda ihracat veya gümrük vergisi ödemiyor.

Ortak pazar ise, ürün, hizmet, para ve insanların serbest dolaşımına izin veren ve pratikte ülkelerin ekonomilerini birleştiren daha yakın bir işbirliği.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Corbyn: "AB ile Türkiye gibi üye olmadan da yakın ilişki kurabiliriz"26 Şubat 2018 Pazartesi 17:18
  • İngiltere'de patlama: En az 4 ölü26 Şubat 2018 Pazartesi 17:13
  • Alman devleti rekor bütçe fazlası verdi26 Şubat 2018 Pazartesi 10:14
  • Barışın işareti 60 yaşında25 Şubat 2018 Pazar 10:30
  • AB liderleri yarın Brüksel'de buluşacak22 Şubat 2018 Perşembe 18:32
  • İngiltere’de doktorların ücretsiz elektronik sigara verebilmeleri için hazırlık yapılıyor22 Şubat 2018 Perşembe 12:07
  • Almanya'da SPD üyeleri koalisyon sözleşmesini oyluyor20 Şubat 2018 Salı 10:09
  • Atina: Türkiye ile bir dahaki Ege geriliminde yanıtımız barışçı olmayacak16 Şubat 2018 Cuma 13:23
  • Fransa’da zorunlu askerlik hizmeti geliyor16 Şubat 2018 Cuma 12:16
  • Almanya'da ücretsiz toplu taşımacılık planı15 Şubat 2018 Perşembe 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti