Macron komplo teorilerine savaş açtı

Dijital Çağda Aydınlanma Komisyonu olarak adlandırılan topluluğun üyeleri arasında yaklaşık 15 akademisyenin yanı sıra gazeteciler, öğretmenler ve avukatlar yer alacak.

Dijital Çağda Aydınlanma Komisyonu olarak adlandırılan topluluğun üyeleri arasında yaklaşık 15 akademisyenin yanı sıra gazeteciler, öğretmenler ve avukatlar yer alacak. Üyelerden; toplumu olumsuz yönde etkileyen internet algoritmaları, sahte habercilik ve komplo teorileri yayan yabancı güçlerin nasıl durdurulacağı gibi konularda bir rapor hazırlanması isteniyor.

Komisyonun başkanlığına atanan 52 yaşındaki sosyolog Gérald Bronner, kendisinin bir düşünce polisi olarak konumlandırılmadığını ve komisyon tarafından sansür uygulanmayacağını söyledi.

“TEMEL SORUN, TÜM GÖRÜŞLERİN EŞİT GÖRÜLMESİ”

Yakın tarihli bir röportajda Macron, Fransa’nın karşı karşıya olduğu temel sorunu şu sözlerle özetlemişti: “En önemli sorun şuradan geliyor: Tüm görüşler eşittir… Uzman olmayan ancak corona virüsü hakkında fikri olan birinin de fikirleri bir bilim insanınki kadar geçerli.”

Fransız siyaset bilimci François-Bernard Huyghe ise komisyona karşı olduğunu söyledi: “Yasaları çoğaltmanın, sosyal medya hesaplarını sansürlemenin veya insanlara aptal muamelesi yapmanın çözüm olduğunu düşünmüyorum.”

Geçtiğimiz haftalarda da Fransa’da ortaya atılan komplo teorileri, aşı karşıtı hareketi körüklediği için Macron sosyal medyada insanlara aşı olmaları için çağrıda bulunmuş ancak bu defa da kamera karşısına geçtiği tişörtteki amblem ile ilgili komplo teorileri üretilmişti.

Ocak ayında bir YouGov anketi, Fransa’nın komplo teorilerine İngiltere’den daha yatkın olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bir grup insanın dünyayı gizlice yönettiklerine dair düşünceleri sorulduğunda, İngilizlerin yüzde 28’ine karşılık Fransızların yüzde 36’sının bu düşünceye inandığı görüldü.