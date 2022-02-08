Macron Macron Olalı Böyle Eziyet Çekmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Moskova’da uçağında 40 dakika bekletildi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucuna oturtuldu. Yemekte ise Fransız lidere Rus şarabı ikram edildi.

Almanya’da Angela Merkel’in başbakanlık görevini bırakması sonrasında Avrupa Birliği’nin siyasi liderliği pozisyonu için kollarını sıvayan Macron, seçimler öncesinde imajını parlatmak niyetinde.

Aynı zamanda AB dönem başkanı olarak Ukrayna krizinde arabulucu rolü kapmak için başkent Moskova’ya giden Macron krizi Putin ile Kremlin Sarayı’nda baş başa ele aldı.

Ancak Macron açısından diplomatik ‘aksilikler’ daha uçaktan iner inmez başladı. Kremlin’in pandemi protokollerine tabi tutulan Macron, önce PCR testinin negatif gelmesi için önce bir saate yakın uçakta bekletildi.

Sonucu negatif gelen Macron Kremlin’e gideceği araç uçağa yanaşmayınca terminal binasının dışına yürümek zorunda kaldı.

Moskova, diplomatik teamüllerin dışındaki davranışlarla ‘mesaj’ vermeyi seviyor. Putin’in dünya liderlerini kapılarda beklettiği biliniyor. Hatta bekletme süreleriyle ilgili olarak görüşmenin ‘nasıl geçtiği’ne dair analizler bile ortaya çıkıyor. Merkel, Putin’i 2014 yılında yine Ukrayna’yla ilgili bir toplantı için 4 saat 15 dakika boyunca beklemiş.

Buradan bakıldığında Fransız lider şanslı mı sayılır bilinmez ancak, yaşananlar havalimanındaki beklemeyle de sınırlı kalmadı.

‘Masa da masaymış…’

Putin’in daha önceki görüşmelerin aksine Macron’u uzunca bir masanın diğer ucunda karşılaması ve yakınlaşmaması da Fransız basınında ve sosyal medyada gündem oldu. İki liderin sosyal mesafesi “Covid-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?” diye ele alındı.

Fransa’da muhalifler Macron’un küçük düşürüldüğü yorumunu yaparken hükümete yakın kaynaklar Putin’in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin de aynı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Ancak iki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından ‘sosyal mesafe’ ve ‘saat farkı’ gibi başlıklarla değerlendirildi.

Fransız Cnews kanalı “Macron-Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası” başlığını atarken Huffpost “Macron ile Putin’in görüşmesindeki masa, etrafında dolanmaya değer” dedi.

Liberation gazetesi de manşetinde, masaya labirent ekleyerek “Macron-Putin Rus usulü diyalog” başlığını tercih etti.

Gündem olan bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin’in Macron’u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.

Akşam yemeğinde de Putin’e Rus şarapları sunuldu: Divnomorskoye Estate’den Chardonnay ve Rebo 2015. Karadeniz kıyısında, Gelincik kasabası yakınında bulunan üzüm bağlarının sahibi, Putin’in yakın arkadaşı Gennadi Timçenko.