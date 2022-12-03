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Macron-Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı

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Resmi temaslar kapsamında ABD'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elon Musk'ın görüşmesinin detayları belli oldu.
Macron-Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ziyareti kapsamında New Orleans kentinde Twitterın yeni sahibi ve milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk ile görüştü. Macron görüşmeyi açık ve dürüst olarak nitelendirdi, ayrıca Twitter’ın Christchurch Çağrısı çalışmalarında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Elon Muskın Twitterı almasından sonra içerik denetleyicilerin işten çıkartılmasıyla ortaya çıkan içerik denetleme açığı konusunda eleştirilerin odağı olmuş, geçen hafta Yeni Zelanda’da meydana gelen Christchurch Cami terör saldırısının görüntüleri tekrar Twitter’a yüklenmiş ve ancak Yeni Zelanda hükümetinin uyarısıyla tespit edilerek kaldırılmıştı.

“KUŞ ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAK MI?” DİYE SORMUŞTU

Öte yandan Macron, 10 Kasımda Elon Musk’ı etiketleyerek, “Çocuklarımızı sosyal ağlarda ve internette daha iyi korumamız gerekiyor! İnternette çocuklarımızı korumak için kullanıcı yaşını daha iyi doğrulamamız, cinsel saldırganları daha iyi keşfedip durdurmamız ve zorbalığı daha iyi tespit edip ele almamız gerekiyor. İçeriği kaldırmada daha yeterli olmamız gerekiyor. Ortaklarımızla birlikte, bugün Çocuklar Çevrimiçi Koruma Laboratuvarı’nı başlatıyoruz. Fransa, Estonya, Yeni Zelanda, Amazon, Dailymotion, Meta, Microsoft, Alphabet, Snap, TikTok ve Qwant buna katıldı. İsteyen herkes bize katılmalı! Kuş çocuklarımızı koruyacak mı?” açıklamasını yapmış ve Elon Musk Fransızca “Kesinlikle” cevabını vermişti.

ABD ziyareti kapsamında New Orleans’a giden Macron, dün Elon Musk ile görüşme gerçekleştirdi ve görüşmeyi açık ve dürüst olarak nitelendirdi.

Görüşme sonrasında, “Fransa ve Avrupa’yı karbondan arındırma ve yeniden sanayileştirme tutkumuz doğrultusunda, bugün Elon Musk ile özellikle elektrikli araç ve pil üretimi olmak üzere geleceğin yeşil endüstriyel projeleri hakkında konuştum. Bu öğleden sonra Elon Musk ile buluştum ve açık ve dürüst bir şekilde konuştuk” dedi.

Macron, içerik denetiminin güçlendirilmesi ve şeffaf kullanım koşulları hakkında görüştüğünü belirterek Twitter’ın AB düzenlemelerine uymak için çabalaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda ve Fransa liderliğinde 120den fazla devlet, sosyal medya platformu ve STK bir araya gelerek Christchurch Caminde meydana gelen terör saldırısının internet üzerinden 17 dakika boyunca yayınlanması üzerine Christchurch Çağrısı adlı bir topluluğu kurmuş, Twitter ise bu topluluğun bir parçası olarak yer almıştı.

Twitter’ın el değiştirmesiyle yeni yönetimin bu toplulukta yer alıp yer almayacağı soru işareti doğurmuştu. Ancak Macron’un dünkü açıklamalarında Twitter’ın, Christchurch Çağrısında çalışmaya devam edeceğini teyit etti.

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