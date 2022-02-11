Macron-Putin görüşmesinde bu fotoğrafın nedeni belli oldu

Basına demeç veren Fransız yetkililer, Moskova'daki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sırasında dikkat çeken masaya dair 'açıklık' getirdi.

Reuters'a konuşan Emmanuel Macron'un "muhitinden" iki kaynak, Fransa cumhurbaşkanının "DNA sızıntısı" çekinceleriyle Rusya'da PCR testine girmeyi reddettiği ve bu nedenle sosyal mesafeyi uygulamaya zorlandığını ifade etti.

Kaynaklardan biri Reuters'e verdiği demeçte Fransız Cumhurbaşkanı'nın koronavirüs testi yaptırması durumuna ilişkin "Bunun el sıkışma ve o uzun masa anlamına gelmediğini çok iyi biliyorduk. Ama başkanın DNA'sını almaları ihtimalini kabul edemedik" dedi.

Bir ucunda Macron, diğerinde Putin'in bulunduğu anlaşılması güç derecede uzun masa, ikili arasındaki görüşmelere damga vurmuştu. Konuya ilişkin gelen spekülasyonlarda bazı yorumcular oturma düzeninin siyasi bir mesaj olduğunu öne sürerken, Reuters'ın yayınladığı iddiaysa masanın Macron'un Rusya'da PCR testi yaptırmak istememesinin sonucu kullanıldığına işaret etti.

Yaklaşık altı saatlik görüşmeleri sırasında Macron ve Putin Ukrayna'daki krizi tartıştı.