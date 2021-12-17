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Macron: Rusya ile görüşerek çözüm bulunmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşerek siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Macron: Rusya ile görüşerek çözüm bulunmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşerek siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatına bağlılıklarını dile getirdiklerini ifade eden Macron, enerji konusunda Almanya ile çalışmak istediklerini vurguladı.

Afrika'ya ekonomik yatırım

Macron, Avrupa'nın, ekonomik yatırım imkanı oluşturması için Afrika'ya katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Bunun için Uluslararası Para Fonu ve Afrikalı bankalarla çalışılması gerektiğini ifade eden Macron, COVID-19 salgınıyla mücadelede alınacak kararların hastanelerdeki yoğunluğa bağlı olduğunu kaydetti.

Avrupalı ülkelerden gelenlere test yok

Macron, Avrupalı ülkelerden gelen ve aşılarını tamamlayan yolculardan COVID-19 testi istemeyi planlamadıklarını dile getirdi.

Ukrayna'ya ekonomi ve endüstri gibi konularda yardım etmeleri gerektiğini söyleyen Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşülmesi ve siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, bu bağlamda askeri ve güvenlik konulardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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