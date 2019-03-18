Macron, Şanzelize Bulvarı’nı gösterilere kapatmayı planlıyor

Fransa hükümeti başkent Paris’in ünlü Şanzelize Bulvarı’nı Sarı Yeleklilerin eylemlerine kapatmak için yeni bir yasa hazırlığında.

Geçen Kasım ayında akaryakıt zamlarını protesto ile başlayan Sarı Yelek eylemlerinin Paris’teki başlıca adresi Şanzelize Bulvarı.

Cumartesi günü 18’inci haftasına giren eylemlere katılım önceki haftalara göre artmış, Paris polisi eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla saldırarak gösteriyi dağıtmış, 120’den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Polis saldırısının ardından Şanzelize Bulvarı’nda bazı lüks restoran ve mağazaların camları kırılmış, bazı araçlar ateşe verilmişti.

MACRON KAYAK TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumartesi günkü eylemlerin ardından kayak tatilini yarıda keserek başkent Paris’e döndü. Sarı Yeleklilerin istifasını istediği ve “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak nitelediği Macron, Paris’e dönüşünde yaptığı açıklamada “Artık sona gelindi. Bu türden sahnelerin bir daha tekrarlanmamasını istiyorum, özellikle de o bulvarda…” diye konuştu.

Fransa’da hükümetin Paris’in merkezindeki gösterileri yasaklamak için yeni bir önlemler paketi hazırlaması bekleniyor.

Fransız basınına göre sözkonusu önlemlere göre, polis eylemler sırasında Şanzelize Bulvarı’nı kordon içine alabilecek.

Fransa İçişleri Bakanlığı haftasonu ülke genelindeki Sarı Yelek gösterilerine 32 bin 300 kişinin katıldığını açıkladı.

PATRONLAR TALEP ETTİ

Öte yandan Le Figaro’nun haberine göre patron temsilcileri de bugün Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile bir “kriz” toplantısı yaptı. Paris Ticaret Odası cumartesi günkü eylemde 91 işyerinin zarar gördüğünü belirterek hükümetten acil önlem planı açıklamasını istedi.