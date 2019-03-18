  • BIST 104.797
  • Altın 229,260
  • Dolar 5,4622
  • Euro 6,1952
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Macron, Şanzelize Bulvarı’nı gösterilere kapatmayı planlıyor

» »
Paris’te Sarı Yeleklilerin eylemlerinin adresi Şanzelize Bulvarı’nın gösterilere kapatılması planlanıyor.
Macron, Şanzelize Bulvarı’nı gösterilere kapatmayı planlıyor

Fransa hükümeti başkent Paris’in ünlü Şanzelize Bulvarı’nı Sarı Yeleklilerin eylemlerine kapatmak için yeni bir yasa hazırlığında.

Geçen Kasım ayında akaryakıt zamlarını protesto ile başlayan Sarı Yelek eylemlerinin Paris’teki başlıca adresi Şanzelize Bulvarı.

Cumartesi günü 18’inci haftasına giren eylemlere katılım önceki haftalara göre artmış, Paris polisi eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla saldırarak gösteriyi dağıtmış, 120’den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Polis saldırısının ardından Şanzelize Bulvarı’nda bazı lüks restoran ve mağazaların camları kırılmış, bazı araçlar ateşe verilmişti.

MACRON KAYAK TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumartesi günkü eylemlerin ardından kayak tatilini yarıda keserek başkent Paris’e döndü. Sarı Yeleklilerin istifasını istediği ve “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak nitelediği Macron, Paris’e dönüşünde yaptığı açıklamada “Artık sona gelindi. Bu türden sahnelerin bir daha tekrarlanmamasını istiyorum, özellikle de o bulvarda…” diye konuştu.

Fransa’da hükümetin Paris’in merkezindeki gösterileri yasaklamak için yeni bir önlemler paketi hazırlaması bekleniyor.

Fransız basınına göre sözkonusu önlemlere göre, polis eylemler sırasında Şanzelize Bulvarı’nı kordon içine alabilecek.

Fransa İçişleri Bakanlığı haftasonu ülke genelindeki Sarı Yelek gösterilerine 32 bin 300 kişinin katıldığını açıkladı.

PATRONLAR TALEP ETTİ

Öte yandan Le Figaro’nun haberine göre patron temsilcileri de bugün Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile bir “kriz” toplantısı yaptı. Paris Ticaret Odası cumartesi günkü eylemde 91 işyerinin zarar gördüğünü belirterek hükümetten acil önlem planı açıklamasını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AP raportörü: Türkiye'nin üyeliği mümkün değil16 Mart 2019 Cumartesi 18:20
  • Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta16 Mart 2019 Cumartesi 18:06
  • ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı15 Mart 2019 Cuma 22:58
  • Avrupa'da cami alarmı: Güvenlik önlemleri artırılıyor15 Mart 2019 Cuma 16:44
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 15:36
  • Mussolini’yi öven AP Başkanı özür diledi15 Mart 2019 Cuma 13:23
  • Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü15 Mart 2019 Cuma 09:46
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 09:36
  • Kiliseden tablo çaldılar ama tablo sahte çıktı14 Mart 2019 Perşembe 19:00
  • Vatikan'ın eski üst düzey yetkililerinden Kardinal Pell'e çocuk tacizinden 6 yıl hapis cezası13 Mart 2019 Çarşamba 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti