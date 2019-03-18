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Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu.
Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor

Sarı Yelekliler’in başkent Paris’te Cumartesi günü düzenlediği protesto gösterisinde meydana gelen şiddet olaylarının ardından Fransa hükümeti sert tedbirler almaya hazırlanıyor. Yaşanan olaylar nedeniyle Pireneler’deki kayak tatilini yarıda keserek Paris’e dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, içişleri bakanlığındaki kriz masasını ziyaretinde, bundan böyle şiddetin önlenmesi için ek sert tedbirler alacaklarını dile getirdi.

Macron, hükümetin Kasım ayından bu yana birtakım önlemler aldığını ancak yaşanan şiddet olaylarının, bu önlemlerin yetersiz kaldığını gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, protesto gösterisinde taşkınlığa katılan herkesin, şiddete karışanların suç ortağı olduğunu belirtti. Paris’in dünyaca ünlü Champs-Elysées bulvarında yaşanan şiddet olayları sırasında, çok sayıda lüks ürün mağazası yağmalanmış, bu mağazalardan bazıları ile bir banka şubesi de kundaklanmıştı. Sarı Yelekliler ayrıca bulvarın çeşitli noktalarına barikatlar kurmuş ve yaşanan olaylarda onlarca kişi yaralanmıştı.

Yüzlerce gözaltı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sarı Yelekliler’in Cumartesi günkü gösterilerine Paris’te yaklaşık 10 bin, ülke çapında da yaklaşık 32 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak Sarı Yelekliler’in sosyal medya hesaplarında, ülke çapında katılımcı sayısı 231 bin olarak açıklandı.

Sadece Paris’teki gösterilerde 5 bin kadar polis ve çok sayıda zırhlı araç görev yaptı. Güvenlik güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı ve ses bombalarının yanında tazyikli su kullandı. Emniyet güçlerinin verilerine göre yaşanan çatışmalarda 42 gösterici ve 17 polis yaralandı. Gözaltına alınan yaklaşık 240 kişiden 100 kadarı tutuklandı.

Yağma ve kundaklama

Görgü tanıklarının ifadeleri ve gazetecilerinin aktardığı bilgilere göre Sarı Yelekliler grubundan bazı kişiler Champs-Elysées bulvarında kaldırım taşlarını yerinden sökerek bunlarla dükkan ve mağazaların camlarını kırdı. Bazı iş yerlerinin yağmalandığı olaylarda, yağmalanan kıyafetlerle mobilya parçalarının yanan barikatlara atıldığı bildiriliyor. Gösterilerde ayrıca "Devrim!" ve "Kıyamet bu!" gibi sloganlar atıldığı da gelen haberler arasında. Zemin katında bulunan banka şubesinin kundaklandığı bir binanın ikinci katında bebeği ile mahsur kalan bir kadının itfaiyeciler tarafından kurtarıldığı ve bu yangında ikisi itfaiye eri olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Castaner: "Bunlar birer katil"

Yaşanan olayların ardından sert açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner kundakçıların, gösterici ya da taşkınlık yapan protestocu değil, birer katil olduklarını söyledi. Bazı kişilerin Paris’teki gösterilere sadece yıkım ve zarar vermek için katıldığını ifade eden Castaner, Sarı Yelekliler içinde aşırı şiddet göstermeye eğilimli olanların sayınının bin 500 civarında olduğunu vurguladı.

Şiddet eylemlerine katılan göstericilerden bazıları ise eylemlerini savundu. Gazetecilere konuşan bir gösterici, "Burada yaşananlar güzel değil ama sesimizi ancak böyle duyurabiliyoruz" dedi.

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