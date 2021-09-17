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Macron: Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir. dedi.
Macron: Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Elysee Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel ile uluslararası gündemi ve Afganistan'daki durumu ele alacaklarını söyleyen Macron, Afganistan'da tehdit altında kalan kişilerin ülkeden ayrılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Macron, Sahel, Libya, İran, Ukrayna ve Belarus'u da görüşeceklerini aktardı.

Merkel: “Komşu ülkelere destek sağlamak önemli”

Merkel ise Afganistan konusunda meselenin, tehdit altına olan kişiler ve mültecilerin nasıl ülkeden tahliye edilebileceği olduğunu belirtti.

Afganlara yardım eden komşu ülkelere destek sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, endüstriyel temeli koruyarak iklim değişikliği konusunda nasıl ilerleme kaydedilebileceği üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Merkel, görüşmede Çin, ABD, Hint-Pasifik ile ilgili gelişmeleri de ele alacaklarını dile getirdi.

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