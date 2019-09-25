Macron: Trump ve Ruhani'nin müzakerelere başlaması için şartlar oluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında müzakerelerin başlaması için “şartların oluştuğunu” söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'ta konuşan Macron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Ruhani ile bir araya geldiğini açıkladı. Macron, ABD ve İran arasında "yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık" nedeniyle çatışma riski olduğunu belirterek, "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi." dedi. ABD ve İran'ın bölgede tansiyonu düşürme ve bir anlaşma bulma konusunda ortak niyetleri olduğunu söyleyen Macron, Trump'ın bölgede tansiyonun artmasından endişe duyduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini dile getirdi.

Macron: Her iki ülkenin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor

Diğer yandan Macron, Yemen'deki krizin sonlandırılması, bölgede güvenliğin sağlanması ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğine yer verdi.

İran'ın da yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini dile getiren Macron, "Fransa, İran ve ABD değil. Görüşmenin gerçekleşmesi için şartların oluşmasına katkıda bulunduk, dolayısıyla her iki ülkenin artık sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Macron ayrıca, Ruhani'nin ABD'de bulunmasının söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için "iyi bir fırsat" olduğunun altını çizdi.

Öte yandan BM Genel Kurul Toplantıları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün ortak açıklama yapan Macron, Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunun "açık" olduğunu söylemişti.