Macron: Türk gemileri Suriyeli paralı askerlerle Libya'ya girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk hükümetini Libya iç savaşına yönelik sağlanan anlaşmaya uymamakla suçladı. Türkiye ile ilgili sert bir açıklama yapan Macron, Türkiye'nin Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda verdiği sözleri tutmadığını kaydetti.

Çarşamba günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Paris'teki görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Geride bıraktığımız günlerde, geride bıraktığımız günlerde (!) Türk gemilerinin, Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya'ya girdiklerini gördük" dedi.

Macron, bunun Berlin'deki anlaşmanın "açık ve ağır şekilde ihlali" olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriyeli paralı askerlerle Libya'ya girmesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin Konferansı'nda taahhüt ettiği tutumun tam aksi olduğunu ifade etti.

Macron, "Bu verilen sözü tutmamaktır, bu Libya'nın egemenliğine bir saldırıdır, bu tüm Avrupalıların ve Sahel Bölgesi'nde yaşayanların güvenliklerine bir saldırıdır. Bunu burada vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya konferansında 16 katılımcı ülke ve uluslararası organizasyon Libya iç savaşına dışarıdan müdahale edilmemesi yönünde anlaşma sağlamıştı. Bu kapsamda Libya'ya silah ve paralı asker gönderiminin durudurulması ve bir barış sürecinin önünün açılması konusunda uzlaşılmıştı.