Macron: Türkiye bazen IŞİD'le bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyor

Emmanuel Macron, Trump'ın yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye baktığım zaman şunu görüyorum: Şimdi bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de IŞİD'le bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar" dedi.

Macron ayrıca Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirdiklerini söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek olan Macron, Türkiye'nin bazı konularda kendilerine açıklama yapmalarını beklediklerini söyledi.

Macron, Türkiye'nin Patriot yerine Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili olarak ise "Türkiye, NATO ile uyumlu olmamayı seçti" dedi.

NATO ile ilgili olarak söylediği "Beyin ölümü gerçekleşti" cümlesinin arkasında olduğunu belirten Macron ancak NATO'nun hala güçlü bir kurum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesi sonrası "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyleyen Macron'a tepki göstermişti.

Trump, Macron'un sözlerini "çok aşağılayıcı" bulduğunu söylemiş, Fransa'nın NATO'ya tüm ülkelerden fazla ihtiyacı olduğunu iddia etmişti.

Macron'ın ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye, Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü yaptığı açıklamada Macron'a tepki göstermişti.

Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi.

Donald Trump, Türkiye'nin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda ABD'ye çok yardım ettiğini söyledi.

Trump, "Türkiye bu süreçte bize daha fazla destek olamazdı" dedi.

Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.

Trump, "Suriye'yi işgali sonrası Türkiye hala NATO üyesi olmalı?" şeklindeki bir soruya ise "Bu müttefikler arasında tartışılmalı" yanıtını verdi.

NATO zirvesinin gündeminde hangi konular var?

NATO'ya üye 29 ülkenin liderleri tartışmalı konuların gölgesinde, ittifakın 70'inci yılını kutlamak için bu akşam Londra yakınlarındaki Watford şehrinde bir araya gelecek.

Zirvede üye ülkelerden, olası bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan askeri plana destek vermeleri isteniyor.

Türkiye ise YPG'nin ittifaka üye ülkeler tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirilmemesi halinde bu planı veto edeceğini söylüyor.

NATO zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri de ülkeler arasında savunma harcamalarının "daha adil şekilde" paylaştırılması olacak.

ABD Başkanı Trump diğer NATO üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını artırmalarını istiyor.

Trump bazı ülkeleri de, savunma harcamalarına, üzerinde anlaşılan GSYİH'nin yüzde 2'si oranında kaynak ayırmadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.

Yunanistan da, Türkiye ile Libya arasında varılan Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı NATO'ya taşıyacağını ve Ankara'nın kınanmasını talep edeceğini açıklamıştı.