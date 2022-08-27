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Macron, Türkiye’yi hedef almıştı, yanıt geldi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdüğü açıklamalarına Türkiye'den tepki geldi.
Macron, Türkiye’yi hedef almıştı, yanıt geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir’e yaptığı ziyarette Türkiye’yi hedef almış,  Türkiye menşeli ağların Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü iddia etmişti.

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, “siyasal İslamcı” aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti.

Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor” dedi.

Macron’un bu sözlerine Türkiye’den tepki gecikmedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan beyanları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasını “talihsizlik” olarak niteleyen Sözcü Bilgiç, “Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

“Fransa’nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz”
Bilgiç, şöyle devam etti:

“Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.
Fransa’nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz.”

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