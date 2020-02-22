  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi

» »
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"Bir anlaşmaya varamadık. Derinden üzgünüm." diyen Macron, bütçe konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Macron, AB ülkeleri arasında bir "gruplaşma" olmadığını da dile getirdi.

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Macron, "İdlib'de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esed rejimi (İdlib'de) ilerliyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"Bir anlaşmaya varamadık. Derinden üzgünüm." diyen Macron, bütçe konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Macron, AB ülkeleri arasında bir "gruplaşma" olmadığını da dile getirdi.

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Macron, "İdlib'de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esed rejimi (İdlib'de) ilerliyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirmişti.

ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Konseyi'nden İdlib deklarasyonu21 Şubat 2020 Cuma 12:22
  • Irak, Koronavirüs Nedeniyle Sınır Kapılarını İran Vatandaşlarına Kapattı21 Şubat 2020 Cuma 10:47
  • Merkel ve Macron’dan Putin’e İdlib çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 10:41
  • İran’da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci başladı21 Şubat 2020 Cuma 10:16
  • Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun20 Şubat 2020 Perşembe 20:02
  • Rusya’dan üçlü zirve açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 16:56
  • Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi20 Şubat 2020 Perşembe 12:50
  • Suriye'de ABD askeri aracı Rusya'ya ait zırhlı aracın yolunu kesmeye çalıştı20 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman: "Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz”20 Şubat 2020 Perşembe 10:37
  • Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti