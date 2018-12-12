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Macron, 'Zenginlerin cumhurbaşkanı değilim' konuşmasını "altın oda"da yaptı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekliler'in dört haftadır devam eden protestolarında "halkın sıkıntılarını anladığı" ve "zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı" mesajını verdiği ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın "altın odasından"...
Macron, 'Zenginlerin cumhurbaşkanı değilim' konuşmasını "altın oda"da yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekliler'in dört haftadır devam eden protestolarında "halkın sıkıntılarını anladığı" ve "zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı" mesajını verdiği ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın "altın odasından" yaptığı ortaya çıktı.

Macron'un Pazartesi günü yayımlanan 13 dakikalık konuşması, altın süslemeleriyle bilinen "salon doré"da kaydedildi. Macron, Charles de Gaulle'den beri tüm Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı, 365 odalı sarayın en değerli parçalarından biri olarak kabul edilen antika masada oturdu.

Altın kaplamalı kapıların önündeki masada, altın bir lamba ve Fransa'nın sembolü altın horoz vardı. Ancak 23 milyon kişinin izlediği yayında odanın ihtişamı ekrana yansımadı, fonda Fransa ve AB bayraklarıyla, pencere göründü.

Beyaz Saray'dan iki kat büyük, yıllık maliyeti 104 milyon Euro

Beyaz Saray'dan iki kat büyük olan ve yıllık maliyeti 104 milyon Euro'yu bulan Elysee Sarayı, 17 Kasım'da yakıt vergisine tepki olarak başlayan ve sonradan hükümet karşıtı protestolara dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemlerinin odak noktasına yer aldı.

Macron'un Saray'ın ana salonunun halılarını 300 bin Euro'ya değiştirme kararı tepkilere neden olmuştu.

Emmanuel Macron, normalde ulusa sesleniş konuşmalarını, modern tarzda donatılmış günlük ofisinden yapıyor.

Macron önemli ziyaretçilerini ağırladığı altın odayı, yüksek konsantrasyon gerektiren durumlarda kullanmayı sevdiğini söylüyor.

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