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Macron’a Ceyazir’de şok! Korumaları hemen etrafını sardı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protestoyla karşılaştı. Gelen tepkiler üzerine korumaları Macron'un hemen etrafını sararak bölgeden uzaklaştırdı.
Macron’a Ceyazir’de şok! Korumaları hemen etrafını sardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor.

Oran kentinde halka bir araya gelen Macron, zor anlar yaşadı. Macron etraftakileri selamladığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

KORUMALAR DEVREYE GİRDİ

Macron’u protesto eden grup, Fransa karşıtı ve “Çok yaşa Cezayir” şeklinde slogan atarken, korumalar devreye girdi. Tepkiyle karşılanan Macron, daha sonra aracına yöneldi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN TARİHİ SORUNLAR

 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos’ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris’teki İnsan Müzesi’nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa’nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020’de teslim edilmesi dışında Cezayir’in hiçbir talebine yanıt vermedi.

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