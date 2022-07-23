Macron'a "tahıl anlaşması" tepkisi: Türkiye Fransa'dan daha güçlü

Önce Rusya'ya ardından Ukrayna'ya gitti. Moskova-Kiev hattında savaşa dönüşen gerilimi çözmek için adımlar attı. Ancak somut bir sonuç elde edemedi.

Diplomatik alanda hüsrana uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasetçilerin hedefinde.



Türkiye'nin devreye girerek tahıl krizini İstanbul'da çözüme kavuşturması sonrası, Macron'a yönelik eleştirilerin dozu arttı.

Macron'a "Tahıl Anlaşması" tepkisi

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Macron'a sert tepki gösterdi. "BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı." dedi. "Türkiye Fransa'dan daha güçlü." ifadesini kullandı.



Lebreton, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.

''Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacak" vurgusu yaptı.