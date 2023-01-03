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Macron'dan ABD ürünlerine karşı Avrupa menşeli üretimin artırılması çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD menşeli endüstriyel ürünlerin Avrupa piyasasındaki ağırlığını ve kıtanın bağımlılığını azaltmak için Avrupa menşeli üretimin artırılması çağrısı yaptı.
Macron'dan ABD ürünlerine karşı Avrupa menşeli üretimin artırılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te kabul ettiği İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, İsveç'in Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşını, enerji, iklim, endüstri, savunma, Avrupa'nın bütçe düzenlemesi ile göçmen konularını ele alacaklarını söyleyen Macron, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini de görüşeceklerini belirtti.

"Stratejik bağımlılıklarımızı azaltarak temiz enerji üretimimizi hızlandırmalıyız"

Macron, Fransa’nın bu iki ülkenin bir an önce NATO’ya alınmalarını desteklediğini ifade etti.

Avrupa'nın ekonomik durumunu da konuşacaklarını aktaran Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı kapsamında AB menşeli bir endüstrinin gelişimini ele alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Siyasete, değişen dünyaya ve de Amerika'nın kendi açısından tamamen meşru ve istenççi politikasına kendi cevabımızı verebilmek için Avrupa'da yapılmış bir stratejiye ihtiyacımız var. Avrupa endüstrisini korumalı, daha fazla istihdam yaratmalı, daha rekabetçi olmalı, stratejik bağımlılıklarımızı azaltarak temiz enerji üretimimizi hızlandırmalıyız."

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