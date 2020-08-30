Macron'dan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye: Uygur Müslümanlarına baskıcı tutumu endişeyle izliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin’i, Uygur bölgesindeki Müslümanlara yönelik sistemli baskısından dolayı uyardı.

Macron, Elysee Sarayı’nda Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, görüşmede, Çin’in Uygur bölgesindeki Müslümanlara yönelik baskıcı tutumu ve Hong Kong’daki insan hakları ihlallerini endişeyle izledikleri mesajını verdi.

Fransa, daha önce de Pekin yönetimini Uygur bölgesindeki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili uyarmıştı.

BM raporlarına göre, Uygur bölgesinde yaklaşık 1 milyon kişi zorla çalışma kamplarında tutuluyor.

Çin ise bu iddiaları reddediyor ve buraların meslek eğitim kampları olduğunu iddia edip, Uygur bölgesinde radikal uçlarla mücadele etmesinin gerekli olduğu görüşünü dile getiriyor.