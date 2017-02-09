 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Macron'dan iddialara ret: Eşcinsel değilim

» »
Macron'dan iddialara ret: Eşcinsel değilim
Fransa'da, kamuoyu araştırmalarına göre son haftalarda popülaritesi artan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, yıllardır evlilik dışı eşcinsel ilişki yaşadığı iddialarını reddetti.

Bağımsız siyasetçi Macron'un, Radio France Yayın Direktörü gazeteci Mathieu Gallet ile 2007'den bu yana birlikte olduğu yönündeki söylentiler yıllardır ara ara gündeme geliyordu.

Macron'un Fransa cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından birine dönüşmesinin ardından son olarak bu iddialar Rus medyası tarafından haber yapıldı.

Cumhurbaşkanı adayı, seçim kampanyası kapsamında Pazartesi akşamı eşi Brigitte Trogneux ile katıldığı bir etkinlikte hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Macron'un konuşması, sözcüsü tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Atılan bir tweet mesajına göre Macron, "Eğer size Gallet ile gizli bir yaşantım olduğu söylendiyse, bunun nedeni hologramımın kaçmış olmasıdır" dedi.

Macron'un bu sözleri, rakibi Jean-Luc Melenchon'un geçen haftasonu bir seçim mitingine 3 boyutlu hologram yöntemiyle katılmasına esprili bir gönderme olarak gösteriliyor.

Sözcüsü, Macron'un bu sözlerinin "özel hayatıyla ilgili iddiaların net bir şekilde reddettiği" anlamına geldiğini söyledi.

Eski bakanın amacı 'Fransa'yı birleştirmek'

Fransa'da merkez siyaseti temsil eden Macron, En Marche (Yürüyüş) hareketiyle seçim kampanyasını başlatarak, bağımsız aday oldu.

38 yaşındaki cumhurbaşkanı adayı, amacının sadece sağcıları ve solcuları değil, "Fransa halkını bir bütün olarak birleştirmek" olduğunu söylüyor.

Eski bir yatırım bankacısı olan Macron, önce Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanlığını yürüttü, ardından 2014'te ekonomi bakanı oldu.

Bağımsız aday, bakanlığı döneminde dükkanların Pazar günü daha çok açık kalmasını ve bazı sanayi dallarında düzenlemelerin azaltılmasını öngören tartışmalı "Macron Yasası" olarak bilinen kanunla ün kazandı.

Fransız iş dünyası tarafından ekonomiye yeni bir soluk getirmesi beklenen siyasetçi, yaptıkları işte uzmanlaşmak isteyen gençler için yeterli olmadığı gerekçesiyle haftalık 35 saat olan çalışma süresini artırmayı vaat ediyor.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Macron'un ilk turda yüzde 15 ile 18 arasında bir oy alması bekleniyor.

Macron, merkez sağın adayı François Fillon ve sosyalistlerin adayı Benoit Hamon'u geride bırakıp ikinci tura kalmayı başarabilirse, ilk turu geçmesi beklenen aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşısında yarışın favorisine dönüşecek.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avam Kamarası 'Brexit'i oylayacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:19
  • AB, Çin güneş panellerindeki vergileri indirmeye hazırlanıyor09 Şubat 2017 Perşembe 10:31
  • Sözleşmeleri uzatılmayan Yunan itfaiyeciler bakanlığı işgal etti09 Şubat 2017 Perşembe 10:15
  • Günde 6 saatlik mesai nasıl sonuç verdi?09 Şubat 2017 Perşembe 09:02
  • İngiltere'de öğretmenlere göğüs kamerası09 Şubat 2017 Perşembe 08:48
  • Fransa'da merkez sağın adayı Fillon'u zora sokacak iddia08 Şubat 2017 Çarşamba 13:28
  • AB dijital hizmetlerde sınırları kaldırıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 13:27
  • Avam Kamarası 'Brexit'i oylayacak08 Şubat 2017 Çarşamba 13:11
  • Çipras, Türkiye ile gerilim istemiyor08 Şubat 2017 Çarşamba 09:01
  • Putin, Türk akımı anlaşmasını onayladı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti