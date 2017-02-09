Macron'dan iddialara ret: Eşcinsel değilim

Fransa'da, kamuoyu araştırmalarına göre son haftalarda popülaritesi artan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, yıllardır evlilik dışı eşcinsel ilişki yaşadığı iddialarını reddetti.

Bağımsız siyasetçi Macron'un, Radio France Yayın Direktörü gazeteci Mathieu Gallet ile 2007'den bu yana birlikte olduğu yönündeki söylentiler yıllardır ara ara gündeme geliyordu.

Macron'un Fransa cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından birine dönüşmesinin ardından son olarak bu iddialar Rus medyası tarafından haber yapıldı.

Cumhurbaşkanı adayı, seçim kampanyası kapsamında Pazartesi akşamı eşi Brigitte Trogneux ile katıldığı bir etkinlikte hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Macron'un konuşması, sözcüsü tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Atılan bir tweet mesajına göre Macron, "Eğer size Gallet ile gizli bir yaşantım olduğu söylendiyse, bunun nedeni hologramımın kaçmış olmasıdır" dedi.

Macron'un bu sözleri, rakibi Jean-Luc Melenchon'un geçen haftasonu bir seçim mitingine 3 boyutlu hologram yöntemiyle katılmasına esprili bir gönderme olarak gösteriliyor.

Sözcüsü, Macron'un bu sözlerinin "özel hayatıyla ilgili iddiaların net bir şekilde reddettiği" anlamına geldiğini söyledi.

Eski bakanın amacı 'Fransa'yı birleştirmek'

Fransa'da merkez siyaseti temsil eden Macron, En Marche (Yürüyüş) hareketiyle seçim kampanyasını başlatarak, bağımsız aday oldu.

38 yaşındaki cumhurbaşkanı adayı, amacının sadece sağcıları ve solcuları değil, "Fransa halkını bir bütün olarak birleştirmek" olduğunu söylüyor.

Eski bir yatırım bankacısı olan Macron, önce Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanlığını yürüttü, ardından 2014'te ekonomi bakanı oldu.

Bağımsız aday, bakanlığı döneminde dükkanların Pazar günü daha çok açık kalmasını ve bazı sanayi dallarında düzenlemelerin azaltılmasını öngören tartışmalı "Macron Yasası" olarak bilinen kanunla ün kazandı.

Fransız iş dünyası tarafından ekonomiye yeni bir soluk getirmesi beklenen siyasetçi, yaptıkları işte uzmanlaşmak isteyen gençler için yeterli olmadığı gerekçesiyle haftalık 35 saat olan çalışma süresini artırmayı vaat ediyor.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Macron'un ilk turda yüzde 15 ile 18 arasında bir oy alması bekleniyor.

Macron, merkez sağın adayı François Fillon ve sosyalistlerin adayı Benoit Hamon'u geride bırakıp ikinci tura kalmayı başarabilirse, ilk turu geçmesi beklenen aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşısında yarışın favorisine dönüşecek.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak.