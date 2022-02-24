Macron’dan Rusya’ya kınama geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hamlelerini kınadı… Macron, Moskova’nın saldırıyı bir an önce bitirmesini isterken, “Fransa, Rusya’nın Ukrayna’yla savaş başlatma kararını kınıyor. Rusya bir an önce askeri operasyonuna son vermeli” dedi.
Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Macron ayrıca Rusya’nın hamlesine misilleme olarak ulusal güvenlik konseyini toplama kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüştüğnü de açıkladı.
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