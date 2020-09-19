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Macron'dan Türkçe tweet

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı Türkçe paylaşımla Ankara'ya çağrı yaptı.
Macron'dan Türkçe tweet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden cumartesi günü yaptığı paylaşımda:

 "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerine yer verdi.

10 Eylül tarihinde Korsika’nın başkenti Ajaccio’da Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz ve İspanya hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla bir zirve düzenlenmişti. Zirvenin ardından Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı krizine ilişkin bir deklarasyon yayınlanmıştı.

Kıbrıs ve Yunanistan’a "tam destek ve dayanışma" ifade edilen deklarasyonda Türkiye’nin bu ülkelerin egemenlik haklarını "defaatle ihlal ettiği" belirtilmişti. Açıklamada Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasındaki arabuluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilmişti. Ayrıca "Kıbrıs hükümetinin Türkiye’ye yaptığı müzakere davetini memnuniyetle karşılıyoruz. Münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasının iyi niyetli bir diyalog ve müzakere ile, uluslararası hukuka tam riayet ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyum içinde olması gerektiğini de kaydediyoruz” denilmişti.

Açıklamada ayrıca "Son Avrupa Konseyi ve AB Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki tek taraflı ve yasadışı faaliyetlerini sona erdirme çağrısına yanıt vermemesini esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Erdoğan ne demişti?

Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tepkisini çeken sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i tamir-bakım için 12 Eylül gecesi Antalya limanına çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir" demişti.

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