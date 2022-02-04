  • BIST 1.959,32
  • Altın 781.84690
  • Dolar 13.5503
  • Euro 15.5258
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Macron’dan Türkiye karşıtı hamle: Cumartesi günü açıklayacak

» »
Kısa bir süre önce Yunanistan’a Rafaele savaş jeti satan ve sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye karşıtı bir hamle geldi.
Macron’dan Türkiye karşıtı hamle: Cumartesi günü açıklayacak

Kısa bir süre önce Yunanistan’a Rafaele savaş jeti satan ve sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

Fransa’da “radikal İslam”ın yayılmasını engellemek için “Ilımlı Müslüman Konseyi” olarak da adlandırılan “Fransa İslam’ı Forumu” adı altında bir devlet kurumu kurulmasına karar verildi. Açılışı Cumartesi günü yapılacak kurum hakkında İngiliz The Times gazetesi, “Türkiye, Cezayir ve Fas’ın Fransa’daki camilerde görevli imamları kontrol etmesini engellemek için Fransa İslam’ı Forumu’nu kuruyor” yorumunu yaptı.

Yaklaşık 5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da Macron bu hamle ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman ve göçmen karşıtı bir politika izleyen aşırı sağcı siyasetçiler Marine Le Pen ve Eric Zemmour’un savlarını da çürütmeyi başarmayı hedefliyor.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde sağcı adaylar Müslümanların ve göçmenlerin Fransız ulusal kimliğine tehdit yarattığını söylerken, Macron’un planı kapsamında ülkede imamlık yapmak için Fransa’dan teoloji diploması alınmasının şart koşulacağı da tahmin ediliyor.

“İSTEYEN İMAM OLABİLİR”

Fransa’da yaklaşık 1800 imam bulunduğunu ve bunların bir eğitim almadığını aktaran France Info isimli radyo kanalı, kendisini imam olarak tanıtanların bu işi yapabildiğine dikkat çekti.

Fransa’da “İslam’ı yapısal bir düzene almak” gibi bir planı ilk olarak eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy gündemine almıştı. Sarkozy, 2003’te Fransız Müslümanlar Konseyi’ni kurmuştu. Fransız Yahudiler Derneği Konseyi gibi bir sistem olarak planlanan bu kurum farklı grupların liderlik çabaları dolayısıyla sekteye uğratılmıştı.

The Times gazetesi, o dönemde konseyi oluşturan Fransız Müslüman federasyonlarından dördünün anlaşma metnini imzalamadığını hatırlatarak bunların Türkiye kökenliler olduğuna dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Hayatını Kaybetti03 Şubat 2022 Perşembe 22:43
  • Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi03 Şubat 2022 Perşembe 20:55
  • BM Yunanistan'a Yönelik Acil Soruşturma Çağrısı Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 19:56
  • Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarında Değişikliğe Gitmedi03 Şubat 2022 Perşembe 19:44
  • NATO Uçakları, Rus Bombardıman Ve Gözetleme Uçaklarına Önleme Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 18:52
  • AB, Dijital Covid-19 Sertifikasının Süresini Uzatıyor03 Şubat 2022 Perşembe 17:45
  • Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek03 Şubat 2022 Perşembe 16:51
  • Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor03 Şubat 2022 Perşembe 12:17
  • Yeni Zelanda’yı karıştıran olay: Din adamları tacizle suçlanıyor03 Şubat 2022 Perşembe 11:51
  • Avrupa’da Nükleer Enerji Santrali Çatlağı02 Şubat 2022 Çarşamba 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti