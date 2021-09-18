  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Macron'u Hitler'e benzeten kişiye 10 bin euro ceza

» »
Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin euro para cezası verildi.
Macron'u Hitler'e benzeten kişiye 10 bin euro ceza

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin euro para cezası verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un suç duyurusu üzerine güneydeki Toulon kentindeki mahkemede görülen davada, 62 yaşındaki Flori'ye savcı "bariz şekilde zarar verme arzusu" suçlamasını yöneltti.

Mahkeme Flori'yi Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten 10 bin euro para cezasına çarptırdı.

Flori'nin avukatı Beranger Tourne kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Flori ise karara tepkisini "Cumhurbaşkanı şahsı mevzubahis olduğu durumlar hariç, ifade özgürlüğünü savunmada çok hızlı" ifadeleriyle gösterdi.

Sosyal medyadan kendisini "Herkes duvara yazıyordu ben afişe aktardım." şeklinde savunan Flori, karikatürle ifade tarzının eskiden beri süregeldiğini belirtti.

Macron Hitler'e benzetilmişti

Fransa'da Macron'nun bazı meslek gruplarına yönelik COVID-19 zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe konulmasının ardından tepki toplamıştı.

Michel-Ange Flori, 19 Temmuz'da Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği ve üzerinde "İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişler asmıştı.

Macron, avukatları aracılığı ile afişlerin sahibi Flori hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için COVID-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere COVID-19 aşı zorunluğu getirildi.

Fransa genelinde uygulama, haftalardır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daha önceden çalıştığı inşaat şirketinin sahip olduğu pek çok şeyi çaldı!18 Eylül 2021 Cumartesi 12:51
  • 16 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:50
  • Çatalköy'de müşteriden aldığı parayı çaldı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:48
  • Oto yedek parçaları ile makinist el aletlerini çaldı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:46
  • Figen Karahan hayatını kaybetti18 Eylül 2021 Cumartesi 12:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar, New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı18 Eylül 2021 Cumartesi 11:33
  • Küfür eden AKP’li başkana karşı İYİ Parti harekete geçti18 Eylül 2021 Cumartesi 11:14
  • Yemen hükümetinden BM'ye çağrı18 Eylül 2021 Cumartesi 11:01
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?18 Eylül 2021 Cumartesi 08:49
  • Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Yabancı Araç Sigortaları Hakkında Açıklama17 Eylül 2021 Cuma 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti