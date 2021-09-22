Macron’un corona sağlık kartı sosyal medyaya sızdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 13 Temmuz 2021’de Pfizer-BioNTech aşısını yaptırdığı bilgisinin yer aldığı ve karekod bulunan özel Covid-19 sağlık kartı sosyal medyada paylaşıldı.

Fransız Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, sızdırılan karekodun Macron'a ait olduğunu teyit ederek gereken düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Karekoda ek olarak, kartta Macron'un 21 Aralık 1977 doğum tarihi bilgisi bulunuyor.

Öte yandan, Elysee Sarayı'na göre Macron 31 Mayıs’ta aşı vuruldu, ancak aşı veri aktarımındaki bir hatadan dolayı bir buçuk ay sonra kayda geçti.

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı'nın verilerin sızdırılması, tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmasına yol açarak dolandırıcılık sorusunu gündeme getirdi.

Sızdırılan karekodun devre dışı bırakılana kadar, yasa dışı şekilde zorunlu yerlerde kullanılma ihtimali bulunuyor. Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, bir başkasının geçiş kartını kullanan kişi 750 euro, aynı kişi 15 gün içinde tekrar yakalanması halinde ise bin 500 euro ceza ödeyecek.

18 yasından büyük her Fransa vatandaşı için zorunlu olan Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.

Birkaç gün önce de Fransa Başbakanı Jean Castex'in sağlık kartı sızdırılmıştı.