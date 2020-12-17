Macron'un korona testi pozitif çıktı

Koronavirüs pandemisine şüpheyle ve ihmalkar yaklaşan popülist sağcı çizgideki ABD Başkanı Donald Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro enfekte olma akıbetine uğrarken, bu kez neoliberal Fransa Cumhurbaşkanı'ndan koronaya yakalandığı açıklaması geldi.

Fransa'da Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

Bir haftalık karantinada

Açıklamada 42 yaşındaki liderin ilk belirtileri göstermesinin ardından testten geçtiği ve pozitif sonuç çıkması üzerine en az bir haftalık karantinaya girdiği dile getirildi. Macron, karantina süresince görevini uzaktan çalışarak sürdürecek.

Fransız liderin testi perşembe günü (bugün) yaptırdığı aktarıldı, ama ilk belirtileri ne zaman gösterdiğine ve virüsü kimden nasıl kaptığına açıklık getirilmedi.

67 yaşındaki eşinin test sonucu açıklanmadı

Yakın temasta olduğu kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtilirken, 67 yaşındaki eşi Brigitte Macron'un testinin pozitif çıkıp çıkmadığı açıklanmadı. First lady'nin ofisinden yapılan açıklamada Brigitte Macron'un belirti göstermemesine rağmen kendini karantinaya aldığı ifade edildi.

Temas şüphelisi başbakan kendisini karantinaya aldı

Fransız yetkililer, ilkin 55 yaşındaki Başbakan Jean Castex'in de olası bir temas vakası olarak görüldüğü için önlem olarak kendisini karantinaya aldığını söyledi. Ardından Castex'in testinin negatif çıktığı haberi geldi.

Bugün Senato'da hükümetin aşılama politikasını tanıtma işi, Castex'den Sağlık Bakanı Olivier Véran'a devroldu.

AB zirvesine katılanlarda soru işareti

Geçen hafta 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Macron'la biraraya gelen Avrupalı devlet ve hükümet başkanları ile diğer yetkililer de alarma geçti. Türkiye'ye yaptırım kararı çıkan zirveye maskeyle gelen ve toplantı salonuna maskeyle giren liderler, yuvarlak masada birbirlerinden oldukça uzak otururken maskelerini çıkarmıştı.

Ya Sisi?

Aynı dönemde Macron çifti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi onuruna özel akşam yemeği verip kendisine Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d' Honneur takmıştı.

AB Konseyi Başkanı, İspanya ve Portekiz Başbakanları karantinada

Bu hafta Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüştü ve 70 yaşındaki OECD Başkanı Angel Gurria ile ziyadesiyle yakın şekilde el sıkışırken görüntülendi.

Dolayısıyla bugün Fransa liderinin pozitif çıktığını duyurmasını, Sanchez'in test yaptıracağı ve 24 Aralık'a dek karantinaya girdiği, Michel'in salı günü yaptırdığı testin negatif çıkmasına karşın önlem olarak kendisini karantinaya aldığı, Costa'nın bugün test yaptırdığı ve önlem olarak sonuç gelene dek kendisini karantinaya aldığı açıklamaları takip etti.

Hepsinin görüşme ve yurtdışı ziyaret programı iptal oldu.

Esvatini Başbakanı, Kovid-19'dan öldü

Öncesinde, Afrika kıtasının güneyinde yer alan eski adıyla Svaziland, 2018'de değişen adıyla Esvatini Krallığı'nın 52 yaşındaki Başbakanı Ambrose Dlamini'nin Kovid-19'dan öldüğü haberi gelmişti. Dlamini, Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk dünya lideri olmuştu.

Fransa'da pandemi fren tutmuyor

Fransa'da ise günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden artışa geçerken, dünkü açıklamaya göre son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka ve 292 can kaybı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62'ye, toplam can kaybı 59 bin 361'e yükseldi.

Gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Pandeminin ikinci dalgasına karşı alınan önlemlerin gevşetildiği Fransa'da enfeksiyon oranlarının düşmemesi nedeniyle 20:00-06:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda restoranlar, kafeler, tiyatrolar ve sinemalar kapalı durumda.