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Macron'un partisinin Paris adayı seks videosunun ortaya çıkması sonrası yarıştan çekildi

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Macron'un partisinin Paris adayı seks videosunun ortaya çıkması sonrası yarıştan çekildi
Macron'un partisinin Paris adayı seks videosunun ortaya çıkması sonrası yarıştan çekildi

Fransa'da önümüzdeki ay yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin Paris Belediye Başkan Adayı olan Benjamin Griveaux, ortaya çıkan bir seks videosu nedeniyle yarıştan çekildi. Ülkede bir erkeği uygunsuz halde gösteren video, Perşembe günü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Eski Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, onu ikiyüzlülükle suçlayan bir Rus muhalif sanatçı tarafından hedef alındı.

2017'de Rusya'dan Fransa'ya gelip iltica başvurusunda bulunan Petr Pavlensky, videoyu kendisinin internete yüklediğini söyledi.

42 yaşındaki Griveaux ise "Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir tacize maruz kalmamalı" diye konuştu.

Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden birçok siyasetçi, bireylerin özel hayatlarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak olayı kınadı. Başbakan Edouard Philippe, Griveaux'ya desteğini açıkladı.

Video, Griveaux'nun siyasi hırslarını ve "aile değerlerine fanatik inancını" vurgulayan bir profil içeren ve fazla bilinmeyen bir sitede paylaşıldı. Griveaux'nun bir genç kadınla mahrem telefon mesajlarına ve ona gönderdiği özel bir videoya da yer verildi.

2018'de Macron'un partisinden istifaya zorlanan eski bir milletvekili, sitenin linkini paylaştı.

BFMTV televizyonuna konuşan Griveaux, geçen yıl boyunca kendisinin ve ailesinin maruz kaldığı "alçaltıcı yorumlar, yalanlar, dedikodular, isimsiz saldırılar… ve hatta ölüm tehditlerinden" söz etti.

Griveaux'nun avukatı, videonun yayınlanmasını özel hayatın ihlali olarak gördüklerini ve dava açacaklarını açıkladı.

Petr Pavlensky kimdir?

Videoyu siteye kendisinin yüklediğini söyleyen Pavlensky, adını ilk kez 2013'te Moskova'daki Kızıl Meydan'da testis torbasını yere çivilediğinde duyurmuştu.

Pavlensky, Rus yetkililerin onu bir cinsel tacizle suçlaması üzerine iddiaları reddetti ve Fransa'ya sığınma başvurusunda bulundu.

Fransız haber kanalı LCI'ye konuşan Pavlensky, Griveaux'yu ilk hedef olarak gördüğünü ve eylemlerinin arkasının geleceğini söyledi. Siyasetçilerin dürüst olması gerektiğini belirten Pavlensky, "siyasetçilerin propagandalarına ve erdem gösterilerine" karşı savaşmaya devam edeceğini kaydetti.

Macron için kötü haber mi?

Paris'te belediye başkanlığı yarışında Benjamin Griveaux kamuoyu yoklamalarına göre üçüncü sırada yer alıyordu.

2014'ten bu yana Paris Belediye Başkanı olan Sosyalist Parti'den Anne Hidalgo, merkez sağın adayı eski Adalet Bakanı Rachida Dati'nin önünde ilk görünüyor.

Macron 2017'de iktidara gelmiş ve partisi En Marche (Yürüyüş) parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Ancak son aylarda partinin sandalye sayısı 314'ten 299'a düşmüştü.

Macron'un partisinin yerel seçimlerde iyi sonuç alması beklenmiyor.

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