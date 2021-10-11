Macron’un sağlık kartını kullanan bir kişi yakalandı

Fransa'nın Marsilya kentinde 19 yasındaki bir gencin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüsü (Covid-19) aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan şahsın, 5 Ekim'de Marsilya Hastanesi'ne girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve başka birine ait sağlık kartını kullandığının anlaşılmasının ardından polise haber verildiği ifade edildi.

Daha sonra ise şahsın kullandığı sağlık kartının Macron'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Birkaç saat gözaltında tutulan şahsın, “salgının yayılmasıyla mücadele kapsamında bir yere giriş kontrolü sırasında başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek” suçundan önce 750 euro para cezasına çarptırıldığı daha sonra ise cezanın 135 euro'ya indirildiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA SIZDIRILMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Pfızer-BioNTech Covid-19 aşısını vurulduğunu bildiren özel Covid-19 sağlık kartı, birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyada sızdırılmıştı.

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alıyor.

Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.