  • BIST 3.615,32
  • Altın 988.981
  • Dolar 18.5835
  • Euro 18.09
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Macron’un sözleri NATO’yu karıştırdı: Topa tuttular

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'da veya bölgede gerçekleşecek bir nükleer saldırıya yanıt vermeyeceği yönünde açıklamalarına tepkiler yükseldi. İngiltere ve NATO Macron'u adeta topa tuttu.
Macron’un sözleri NATO’yu karıştırdı: Topa tuttular

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, geçtiğimiz ay Ukrayna’nın dört bölesinin ilhakını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş kartının da masada olduğunu söylemiş, Batı’yı adeta tehdit etmişti.

Putin’in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, ABD, AB ve NATO Rusya’nın olası bir nükleer saldırısına çok şiddetle yanıt vereceğini belirtti.

‘FRANSA YANIT VERMEYECEK’

Tüm bu tepkilerin ardından dün Avrupa’nın en büyük nükleer gücüne sahip Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki France 2 televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Macron, nükleer korkunun arttığı günlerde Ukrayna’da veya bölgede gerçekleşecek bir nükleer saldırıya yanıt vermeyeceğini söyledi.

Macron’un bu açıklaması ise yeni bir krizin fitilini ateşledi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Macron’un açıklamalarına tepki gösterirken, “Putin’in Ukrayna’da nükleer faaliyete geçmesi halinde Fransa’nın tepki vermeyeceğini söylemesi, Rus lidere karşı ‘elini göstermektir’ ifadelerine bulundu. Wallace bu açıklamaların gerilimi artırabileceğini ve nükleer bir saldırıyı tetikleyebileceğini savundu.

‘PUTİN İÇİN CİDDİ SONUÇLARI OLUR’

Macron, France 2’ye yaptığı açıklamada, “Doktrinimiz ulusun temel çıkarlarına dayanıyor. Bölgedeki gerilimden veya açıkça Ukrayna’ya nükleer saldırıdan doğrudan etkilenmeyecektir.” demişti.

İngiliz Savunma Bakanı, “Bizim görüşümüz, Rusya nükleer silah kullanırsa, bu durum Putin ve ülkesi için ciddi sonuçlar doğurur. Bu, 1945’te nükleer silah kullanımına ilişkin tabuyu yıkar ve  onu küresel ortamda izole bırakır.” dedi.

NATO’DAN SERT TEPKİ

Macron’un sözlerine bir tepki de NATO’dan geldi. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan NATO içerisinden üst düzey isimler, Macron’un sözlerinin ‘caydırıcılık ilkelerini’ altüst edebileceğini ve bu konuda kamuoyu önünde konuşmaması gerektiğini söyledi.

Üst düzey olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan NATO kaynağı, Macron’u birlikten bağımsız hareket etmekle suçladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın nükleer silah kullanılması durumunda ‘ağır sonuçlar’ oluşacağını söylemiş ve NATO’nun çok sert tepki vereceğini kaydetmişti. Stoltenberg, bir nükleer saldırının, savaşın doğasını temelden değiştireceğini ve çok önemli bir çizgiyi aşacağını belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB’den Putin’e sert mesaj: ‘Ordusunu imha edecek kadar…’13 Ekim 2022 Perşembe 17:25
  • Fransa’da akaryakıt krizi: Her üç istasyondan birinde benzin yok13 Ekim 2022 Perşembe 10:09
  • Avrupa Merkez Bankası başkanı: Faiz artırımı, enflasyona karşı en uygun araç12 Ekim 2022 Çarşamba 23:35
  • Fransa’da akaryakıt satışına kısıtlama12 Ekim 2022 Çarşamba 21:13
  • Bosna Hersek’in AB üyeliğine yeşil ışık12 Ekim 2022 Çarşamba 19:57
  • Avrupa’da 5 ülkede hâlâ hükümet kurulamadı12 Ekim 2022 Çarşamba 18:24
  • Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek12 Ekim 2022 Çarşamba 13:59
  • Fransa’da grev krize neden oldu! Hükümetten ‘zorla çalıştırma’ kararı12 Ekim 2022 Çarşamba 11:44
  • Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle! Ukrayna’ya teslim ettiler12 Ekim 2022 Çarşamba 11:26
  • Polonya’da petrol boru hattında sızıntı tespit edildi12 Ekim 2022 Çarşamba 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti