Maçta kavga! Anafartalar Lisesi hentbol takımı darp edildi

Anafartalar Lisesi Hentbol takımının Türkiye’de Aksaray’da Gençler grubu ile yaptığı yarı final maçında bugün kavga çıktı.

Anafartalar Lisesi Hentbol takımının Türkiye’de Aksaray’da Gençler grubu ile yaptığı yarı final maçında bugün kavga çıktı.

Karşılıklı itişmelerle başlayan ve daha sonra büyüyen olaya polis müdahale etti.

Olayda Anafartalar Lisesi hentbol takımından 2 sporcu darp edildi, gençler hafif yaralandı…

BRT’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, gençlerin durumunun iyi olduğunu yarın oynanacak maça çıkmaya hazır olduklarını vurguladı.

Burhan, müsabakada yaşanan darp olayının hemen ardından kendilerine bilgi geldiğini ifade ederek, “takımımız öndeyken sportmenlik dışı bir olay yaşandı” dedi…

Tribünlerdeki gençlerin maçın heyecanından sahaya indiğini ve olayın yaşandığını anlatan Burhan, “iki çocuğumuz ufak denilebilecek şekilde yaralandı. Olay yaşandığı andan itibaren takip ediyoruz” dedi.

Olayların Türkiye ve KKTC’deki tüm ilgililer tarafından takip edildiğini ve kafilenin polise suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Burhan, tek taraflı bir müdahalenin söz konusu olduğuna işaret etti.

Kafilenin her türlü hakkını arayacağını söyleyen Burhan, gençlerin bundan sonraki müsabakalara katılmakta kararlı olduklarını anlattı…

Bazı kaynaklarda ve sosyal medyada gençlerin ağır yaralandığı haberleri olduğunun hatırlatılması üzerine de Burhan “böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir endişe duyulmasın, gençlerimiz müsabakaya çıkmaya hazırdırlar. Bundan sonraki müsabakalarda gençlerimizin güvenliğinin sağlanması için gerekli girişimleri yaptık”dedi.(BRT)