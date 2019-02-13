'Madalya bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım' sözlerine tepki

Bakanın, dün lösemi teşhisi konulan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması tehlikeye giren dünya gençler kelebek yüzme rekortmeni genç Japon milli yüzücü Rikako Ikee ile ilgili olarak "Altın madalya alma olasılığı yüksek, kendisinden çok şey beklediğimiz bir sporcu. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım" şeklindeki sözleri ülkede tepkiyle karşılandı.

Sporcular, siyasiler ve Ikee hayranları Sakurada'nın istifasını istedi.

Geçen yaz Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yapılan Asya Oyunları'nda yüzmede 50 metre ve 100 metre serbest, kelebek ve takım yarışlarında toplam 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen ilk kadın sporcu olarak da tarihe geçen 18 yaşındaki Rikako İkee şu an Tokyo'da bir hastanede lösemi tedavisi görüyor.

Aynı zamanda Japonya Siber Güvenlik Bakanı da olan Sakurada, daha önce de iş yaşamında şimdiye dek hiç bilgisayar kullanmadığını söyleyerek gündeme gelmişti.

'Takımdaki heyecanın sönmesinden endişeleniyorum'

Japon milli yüzme takımının yıldızı kabul edilen Ikee'nin hastalığı hakkında konuşan bakan Sakurada, "Umarım tedavisine odaklanıp elinden geleni yapar. Onun gibi bir kişi öncülük etti mi tüm takımı coşturuyor. Bu heyecanın sönmesinden endişeleniyorum" demişti.

'Takımdaki heyecanın sönmesinden endişeleniyorum'

Japon milli yüzme takımının yıldızı kabul edilen Ikee'nin hastalığı hakkında konuşan bakan Sakurada, "Umarım tedavisine odaklanıp elinden geleni yapar. Onun gibi bir kişi öncülük etti mi tüm takımı coşturuyor. Bu heyecanın sönmesinden endişeleniyorum" demişti.

Bunun üzerine Sakurada'ya ve başında bulunduğu bakanlığa sosyal medyadan tepki yağdı. Gerek Japonya gerek Asya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Ikee'nin hayranları, bakanı "kalpsizlikle" suçladılar.

Bir hayranı, "Pek çok insan Olimpiyatlar veya madalyadan çok sadece Ikee'nin iyileşmesini istiyor. Şu an önemli olan şey bu ve daha fazla gereksiz yoruma gerek yok" diye yazdı.

Muhalefetteki Japonya Anayasal Demokratik Partisi lideri Yukio Edano ise "Elim bir hastalıkla mücadele eden birine bile empati gösteremiyor" diyerek Sakurada'yı eleştirdi.

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Bakan özür diledi

Geçen ay Japonya'da Yılın En İyi Sporcusu Ödülü'nü alan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın madalya için en favori kadın yüzücülerinden biri olan Ikee'nin Olimpiyatlar'a katılıp katılamayacağı şu an belirsiz. Kyodo Haber Ajansı'na konuşan antrenörü Jiro Miki, bunun "sıfır olasılık" olmadığını söyleyip oyunlarda yarışacağı ümidini yitirmediğini söyledi.

Hastalığının açıklamasının hemen ardından Ikee'ye tüm Japonya'dan ve dünyadan destek mesajları yağıyor.

Yoşitaka Sakurada ise gelen yoğun tepkiler üzerine akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Ikee ve hayranlarından özür diledi.

Bu, Sakurada'nın ilk gafı değil.

Aynı zamanda Japonya Siber Güvenlik Bakanı olan Sakurada, bundan üç ay önce de iş yaşamında şimdiye dek hiç bilgisayar kullanmadığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki çekmişti.