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“Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri?” Paneli düzenleniyor

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“Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri?” Paneli düzenleniyor
“Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri?” Paneli düzenleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, 13 Mayıs Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Çözüm Önerileri?” başlıklı panel düzenliyor.

13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan panel, CTP Lefkoşa İlçesi Değirmenlik ve Minareliköy Ocak Örgütleri ortak söyleşisi olarak düzenleniyor.

CTP, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan panele tüm yurttaşları davet ediyor.

Moderatörlüğünü Ahmet Güneş’in yapacağı panelde, konuşmacılar ise şu şekilde: Eda Aşan (Avukat), Ayten Yorulmaz Eligön (Psikolog), Hasan Karaokçu (Uyuşturucuyla mücadele aktivisti), Sami Özuslu (Gazeteci).

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