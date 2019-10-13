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‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’' Semineri

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CERN Araştırma Grubu Liderlerinden Prof. Dumanoğlu Yakın Doğu Üniversitesinde ‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’ Konulu Seminer Verdi…
‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’' Semineri

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (DESAM) düzenlediği periyodik konferanslar dizisi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve CERN’de Deneysel Yüksek Enerji Fiziği alanındaki çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsa Dumanoğlu tarafından ‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’ başlıklı sunum yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salon’da gerçekleştirilen sunumda, Prof. Dr. Dumanoğlu, ilk çağdan bu yana maddenin nasıl keşfedildiğinin aşamalarını detaylı bir şekilde katılımcılara anlattı. Prof. Dr. Dumanoğlu, henüz keşfedilmeyen maddeler ile Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezinde (CERN) çalışılan maddenin alt parçacıklarına ilişkin yeni modellere ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Çukurova Üniversitesi Compact Müon Selonoid (CMS) deneyinin grup lideri olan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, aktif olarak çalışmalara başladığı Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde CERN’de yürütülen CMS deneyine katkı sağlayacak.

CMS Deneyinde Araştırmalar Yaptı…

Çukurova Üniversitesi ve CERN’de Deneysel Yüksek Enerji Fiziği alanında çalışmalar sürdüren Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, öğrencileriyle birlikte Dedektör Fiziği ve başta Karanlık Madde adayı olmak üzere Standart Model ötesi parçacıkların bulunması üzerine çalışmalar yürütüyor. 2001-2002 yılları arasında ABD’de bulunan Maryland Üniversitesinde ziyaretçi bilim adamı olarak bulunan Prof. Dr. Dumanoğlu, 1993 yılından itibaren İsviçre’nin CERN araştırma merkezinde değişik dönemlerde CMS deneyinde araştırmalarda bulunuyor. CERN Laboratuarının dört büyük detektörlerinden biri olan Compact Müon Selonoid (CMS) deneyinin bir üyesi olan Prof. Dr. Dumanoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında CERN çalışmalarına da destek verecek. 

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