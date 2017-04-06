Made in KKTC: Bakanlıkta içki sofrası!

Denetim ve kontrol mekanizmasının eksiklik yaşanan bazı bakanlıklarda çalışanlar ve büfe işletenlerin bakanlığı meyhane alanına çevirdiği öne sürülüyor.

Detay Gazetesi/Taner Ulutaş

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada ülkeyi yönetmekle görevli bakanlıklarda yaşananlar akıllara durgunluk veriyor. Denetim ve kontrol mekanizmasının eksiklik yaşanan bazı bakanlıklarda çalışanlar ve büfe işletenlerin bakanlığı meyhane alanına çevirdiği öne sürülüyor.

KKTC’nin önde gelen bakanlıklarından bir tanesi konumunda olan Turizm Bakanlığında yaşananlar bakanlık mı, yoksa meyhane mi? Sorusunun gündeme taşınmasına neden oldu.

Turizm Bakanlığının kafeteryasını işleten şahsın, kafeteryada pilavına, bulgur köftesi, tahınlı ve hellimli yaptığı tezgâh üzerinde içki sofrası kurduğu ve bakanlıkta arkadaşları ile içki muhabbeti yaptığı belirtildi.

Sosyal Medya’da da yaptığı paylaşımlarda arkadaşlarına içki muhabbetine gelmeleri çağrısı yapan kafeterya işletmecisinin, birçok gece viski, rakı ve zıvanaya partisi verdiği öne sürüldü.

Bakanlık çevrelerinden güvenilir bir kaynak, “bizim bakanlığın Turizm bakanlığı mı? Yoksa meyhane mi olduğunu artık anlamakta güçlük çekiyorum. Dün yine bizim kafeterya işletmecisi, arkadaşları ile içki sofrasını kurdu ve viskisini yudumlamaya başladı. Bu durum bakanlığa yakışmıyor. Kimse ses etmediği için bu durum devam edip gidiyor” dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, “kafeterya işletmecisi sosyal medyadan da içki sofrasına arkadaş davet ediyor. Buyurun falan diyor. Atılan mesajlar büyüdükçe bakanlığın prestiji de o denli küçülüyor. Bakanlıkta içki sofrası kurulmasını bıraktık adeta meyhane havası verilmesi bizim bakanlığa hiç mi hiç yakışmıyor” ifadesinde bulundu.