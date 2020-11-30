Mineral için en iyi kaynak maden suyu: Toprağın ana bileşeni minerallerdir. Bu minerallerin de içeriği ve birbirine olan oranları, toprağın yaşamını, toprakta yaşayan canlıların çeşitliğini bunun sonucunda da toprağın verimliğini etkilerler. Mineraller insan yaşamı için de elzem yapılardır.

Prof. Dr. Yavuz Dizdar, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Dr. Zeynep Hazal Tekin ve Dr. Hülya Yılmaz Önal maden suyunun faydalarıyla ilgili ilginç bilgiler verdi.