Madenciler dört koldan depremin yaralarını sarıyor 

Madenciler iş makinalarını, arama kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine sevk etti

Madenciler, enkaz altındaki canları kurtarıyor, yolları havaalanlarını tamir ediyor

Türkiye’de bugüne kadar yaşanan tüm doğal afetlerde yaraları sarmak için insan gücü ve makine ekipmanıyla ilk refleks gösteren Türk madencilik sektörü, Kahramanmaraş depreminde de çok hızlı ve organize bir şekilde harekete geçti. Türk madencilik sektörü dört koldan depremin yaralarını sarmak için çırpınıyor.

Kurtarma ekibi deprem bölgesinde

Türkiye Madenciler Derneği organizasyonunda Türkiye genelindeki madencilik firmalarından arama kurtarma konusunda yetkin 4 bin 63 kişilik bir ekip deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için sahada yerini aldı. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencilerin sayısı sürekli artıyor.

İş makinaları yolları havaalanlarını tamir ediyor, enkaz kaldırıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Türkiye‘de büyük bir yıkıma yol açarken, Türk madencilik sektörü deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulanlar listesinin başında yer alan iş makinalarının deprem bölgesine gönderimi için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, TÜMMER’in öncülüğünde, Madencilik sektöründeki 18 STK’nın yer aldığı Madencilik Platformu 24 saat kesintisiz mesai yürütüyor.

Türkiye’de 110 bin kilometrekarelik alanda, 4 coğrafi bölgede, 10 ilde 15 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuza dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu ortamda bizlerin maden sahalarında çalışmalarını sürdürmesi düşünülemez. İş makinalarını deprem bölgesine göndermek isteyen çok fazla üyemiz var. Deprem bölgesi de çok büyük. Bu ekipmanları kullanabilecek operatörlere de ihtiyaç var. Lojistik olarak da atılması gereken adımlar var. Doğru eşleşmeleri yapabilmek için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden Devrim Taşkıran (0 549 454 00 25)‘ın başında olduğu bir ekibi görevlendirdik. Madencilerimizden bu ekiple iletişime geçmelerini bekliyoruz. Şu anda İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar başta olmak üzere 81 ilimizden ekskavatör, loder, kamyon, treyler çekici, iş makinaları ve bu makinaları kullanacak operatörler deprem bölgesinde kullanılmak üzere yola çıktı. Deprem bölgesine ulaşan iş makinalarının bir kısmı enkaz kaldırırken, bir kısmı bozulan yolların, havaalanlarının tamirinde görev yapıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de çalışan Çinli madenciler yardıma koştu

Deprem olduğunda İngiltere’de “Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”nde olduklarını dile getiren EMİB Başkanı Alimoğlu, depremzede insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Ticaret Bakanlığı’yla hızlı bir şekilde iletişime geçtiklerini vurguladı. Başkan Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanlığımızdan, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacı için ayni yardım iznini hızlı bir şekilde aldık. İzmir Valiliğimizin izniyle, Ege İhracatçı Birlikleri’mizin içinde yer aldığı iş dünyasından 36 STK’nın dahil olduğu ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli kampanya kapsamında diğer birliklerimizin yaptığı gibi ayni yardım alarak ihtiyaç sahipleriyle buluşması için AFAD’a teslim ettik. Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli madencilerde deprem bölgelerine yardım için insanüstü gayret gösteriyor. Hemen 1 TIR dolusu insani yardımı toplayarak deprem bölgesine sevk ettiler. 1 milyon TL’lik nakdi yardımda bulundular. Çinli dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Madenciler kan ihtiyacı için seferber oldu

Madenciler, iş makinaları ve ayni yardım yanında depremde yaralanan vatandaşlarımızın kan ihtiyacı içinde harekete geçti. Başkan Alimoğlu, “Maden sektöründe gerek işverenlerimiz, gerekse işletmelerimizde çalışan işçilerimiz kan verme konusunda bir yarışa girdiler. Madencilik sektörü mensuplarımızın Kızılay Kan Merkezlerine transferlerini organize ettik. Kana ihtiyaç oldukça bu çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

EMİB YK Üyesi Mehmet Şen Koordinatör atandı

Deprem bölgelerine yapılacak yardımlar için Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen’i Koordinatör olarak görevlendirdiklerini aktaran Başkan Alimoğlu, AFAD tarafından ilan edilen ihtiyaç listesine göre; gıda, hijyen, battaniye, uyku tulumu ve diğer ayni yardımları göndermek isteyen madencilerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için; Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan’ın girişimleriyle Muğla Milas Bodrum Havalimanı’ndan kalkacak askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin ulaştırılmasına aracılık ettiklerini, bundan sonraki süreçte yardımda bulunmak isteyen Madencileri, ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli kampanyaya sevk etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Hayatımız Maden Çalıştayı ertelendi

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, madenlerin insan hayatındaki önemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için 2023 yılında Hayatımız Maden Çalıştaylarının 5.‘sini yapmayı planladıklarını hatırlatan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Türkiye büyük bir depremle sarsıldı. O nedenle enerjimizi depremin yaralarını sarmaya kanalize ediyoruz. Hayatımız Maden Çalıştayı”nı 2024 yılına öteleme kararı aldık. Depremin yol açtığı son enkaz kaldırılana kadar deprem bölgelerindeki çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.