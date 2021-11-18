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Madenciler İşe Yaramaz Demişti, Dünyanın En Değerli Taşı Çıktı

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Botsvana'da madencilerin 1980'li yıllarda ortaya çıkardığı ancak "bir işe yaramaz" diyerek gönderdiği taş, dünyada şu ana kadar eşi benzeri olmayan elmas parçası çıktı.
Madenciler İşe Yaramaz Demişti, Dünyanın En Değerli Taşı Çıktı

1980 yılında Afrika ülkesi Botsvana'nın Orapa kentinde gerçekleştirilen kazıda bir elmas çıkarıldı. Ancak madenciler bu elması beğenmeyerek gönderilmesini istedi. O sırada bir mineralog, elması beğenerek satın aldı. Yıllar sonra üzerinde inceleme yapılan elmas, dünyanın en değerli taşlarından biri olarak kayıtlara geçti. Çünkü üzerindeki mineralin eşi ve benzeri dünyada yok.

 

SİYAH LEKELER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Orapa madeninde keşfedilen elmas üzerindekisiyah lekeler, madencileri hayal kırıklığına uğratınca 1987'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bir mineralog, elması satın almıştı.

DÜNYA YÜZEYİNİN 900 KİLOMETRE ALTINDA OLUŞUYOR

Hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan yeni araştırmanın ardındaki bilim insanları ise elması yıllar sonra inceledi ve jeologlar için gerçek bir "hazine" olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu mineralin yalnızca aşırı yüksek basınç ve sıcaklık altında bulunabileceği sonucuna vardı. Söz konusu numunenin Dünya yüzeyinin 600 ila 900 kilometre altında oluştuğu düşünülüyor.

İLK KEZ BOZULMADAN TESPİT EDİLDİ

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nden jeolog ve mineralogların yürüttüğü araştırmada elde edilen bulgular, Dünya'nın iç yapısının evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Araştırmanın başyazarı Oliver Tschauner, Dünya'nın alt mantosuna ait bir mineralin ilk kez bozulmadan bilim insanlarının eline geçebildiğini ifade etti.

YÜZEYE ULAŞMADAN PARÇALANIYOR

Alt mantodaki mineraller, genellikle Dünya yüzeyine ulaşmadan önce parçalanıyor. Uzmanlara göre bu örnekte elmasın farklı koşullara dayanma gücü, mineralin de korunmasını sağladı.

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