Madımak katliamı sanıklarının avukatı, baro kuruyor!

İzmir Gaziemir Müftülüğü’nde imam olarak görev yaptıktan sonra hukuk fakültesini bitirerek serbest avukatlık yapan, Madımak katliamı sanıklarının avukatı Ali Aşlık, AKP’li isimlerle İzmir’de baro kurmak için hazırlıklara başladı.

Baroların yapısını, seçim sistemini ve Türkiye Barolar Birliği’ndeki delege dağılımını değiştiren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 80 baro ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen yasalaşmasının ardından yeni baro kurma çalışmaları başladı.

Yeni düzenlemeye göre 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir’de en az 4 baro kurulabiliyor. Düzenleme sonrası AKP’li isimler, İzmir’de yeni baro kurmak için hazırlık yapıyor.

Muhammed Özmen'in Cumhuriyet'teki haberine göre, İzmir Gaziemir Müftülüğü’nde imam olarak görev yaptıktan sonra hukuk fakültesini bitirerek serbest avukatlık yapan, 2002’de AKP’den siyasete atılan Ali Aşlık, 1993 yılında Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin yakılarak katledilmesinin davasında sanıkların avukatlığını yaptı.

Yürüttükleri çalışmaya ilişkin AKP’li Aşlık, yeni düzenlemeyle birlikte baro kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Aşlık, aktif siyasette olmadığını savunarak “Herhangi bir parti çatısı altınca çalışmıyoruz. İzmir Barosu’na kayıtlı 30 yıllık avukatım. İzmir Barosu’nun bugüne kadar herhangi bir faydasını görmedim. Arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Faydalı olacağımızı düşünürsek yeni bir baro kuracağız. Yeterli üye sayısını bulma konusunda bir şüphemiz yok” dedi.