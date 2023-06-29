  • BIST 5.759,11
  • Altın 1594.174
  • Dolar 26.0551
  • Euro 28.4185
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi

» »
Dünyaca ünlü sanatçı Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi.
Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi

64 yaşındaki dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna’nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı.

Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "Madonna, 24 Haziran Cumartesi günü yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Oseary, Madonna'nın dünya turnesinin ertelendiğini de şu sözlerle duyurdu:

"15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesi bu nedenle ileri bir tarihe ertelendi. Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, laboratuvarda üretilen tavuk etine onay verdi24 Haziran 2023 Cumartesi 10:59
  • Kervansaray Halk Plajı’nda Yoga Etkinliği Düzenlendi22 Haziran 2023 Perşembe 16:46
  • Kayıp Titan için kritik saatlere girildi22 Haziran 2023 Perşembe 14:26
  • Havadaki türbülans süresi küresel ısınmayla arttı21 Haziran 2023 Çarşamba 22:25
  • Bilimsel araştırma: Gündüz uykusu bunamaya karşı etkili21 Haziran 2023 Çarşamba 20:09
  • 50 yıl önce denizaltı kazasından kurtulmuştu: Kayıp Titanik keşif aracıyla ilgili ürküten açıklama21 Haziran 2023 Çarşamba 16:34
  • En uzun gündüz yaşanacak21 Haziran 2023 Çarşamba 12:39
  • Günlük burç yorumları (21 Haziran 2023)21 Haziran 2023 Çarşamba 09:00
  • Dünyası yıkıldı: 25 yıllık evliliğinde kocasının “kadın” olduğunu öğrendi20 Haziran 2023 Salı 23:31
  • Dünya nüfusunun yüzde 3.6’sı doğduğu ülkede yaşamıyor20 Haziran 2023 Salı 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti