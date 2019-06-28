  • BIST 95.573
  • Altın 262,090
  • Dolar 5,7609
  • Euro 6,5568
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Madonna 'katliam' klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi

» »
"Gerçeklerle yüz yüze gelmek sizi uyandırır"
Madonna 'katliam' klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi

Amerikalı pop yıldızı Madonna, God Control adlı şarkısı için çektiği, bir gece kulübü katliamının canlandırıldığı klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Madonna, "İnsanların, ateş açıldığında neler olduğunu anlaması gerek" dedi.

CNN televizyonuna konuşan Madonna, "İnsanlar ateş açınca işte böyle oluyor" derken, People dergisine mülakatında da "Gerçeklerle ve olayların acımasızlığıyla yüz yüze gelmek sizi uyandırır. Bunlar gerçekten oluyor. Olunca da böyle oluyor. Kötü mü hissettiniz? Güzel. O zaman belki bu konuda bir şeyler yaparsınız" diye konuştu.

Silah şiddetinin bugün Amerika'daki en büyük sorun olduğunu da söyleyen pop yıldızı, "Artık dayanamıyorum" dedi.

Madonna God Control adlı şarkıda ABD'deki silah şiddeti gerçeğine dikkat çekiyor, halka "uyanmaları" çağrısı yapıyor.

2016'da Orlando'da 49 kişinin öldüğü gece kulübü katliamına gönderme yapılan 8 dakikalık klipte, The Globe adlı hayali bir gece kulübünde "vurulan" ve kanlar içinde yerde yatan kişiler görülüyor.

'45saniyeden sonra izleyemedim'

3 yıl önceki saldırıdan kurtulanlar arasında yer alan Patience Carter adlı bir Twitter kullanıcısı görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu ve 45'inci saniyeden sonra klibi izleyemediğini yazdı.

Carter, "Silahlanmaya dikkat çekecek pek çok yaratıcı yol bulunabilir. Böyle bir şey yaparken katliamın kurbanları da dikkate alınmalı. Girişimi alkışlıyorum. Ama gerçekten rahatsız oldum" dedi.

Silahlanma karşıtı bazı gruplar ise Madonna'ya destek verdi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin müzik editörü Ben Beaumont-Thomas, klibin "kışkırtıcı" olduğuna dikkat çekerek "Madonna silah reform konusundaki görüşlerini pop kültüründeki herkesten daha yüksek sesle ve daha açık şekilde dile getiriyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akli dengesi bozuk hamile kadının doktorları ‘Hamilelik sonlansın’ diye mahkemeye başvurdu24 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
  • Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara para cezası24 Haziran 2019 Pazartesi 20:16
  • Van Gogh’un ‘intihar silahı’ açık artırmada 162 bin 500 avroya satıldı20 Haziran 2019 Perşembe 22:04
  • Evinden atıldı, hapse girebilmek için muzla banka soydu19 Haziran 2019 Çarşamba 18:02
  • Rus askerler Lada Vesta ile ters drift yaparken takla attı (Video)18 Haziran 2019 Salı 15:35
  • 2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak18 Haziran 2019 Salı 15:32
  • Aldatma neden olur konuya pozitif yaklaşıyorsanız dikkat!18 Haziran 2019 Salı 15:17
  • Bella Hadid, Instagram paylaşımı nedeniyle özür diledi18 Haziran 2019 Salı 13:22
  • Bilim Köşesi: Şempanze ile İnsan Testisleri Arasındaki Boyut Farkının Evrimsel Analizi15 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
  • Yarın babalar günü15 Haziran 2019 Cumartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti